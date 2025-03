Népirtás, diktatúra és földrengés: Mianmar lakói a földi poklot élik át

A természeti katasztrófa hatásait jelentősen súlyosbítja az országban dúló fegyveres konfliktus és az elnyomó katonai rezsim. Ez a helyzet különösen aggasztó a földrengés után, hiszen a nemzetközi közösség csak töredékes és gyakran késleltetett információkat kap a valós humanitárius katasztrófáról.

Emberek vizsgálják egy összedőlt épület romjait Mandalayban, a földrengés után

Fotó: STR / STR/AFP or licensors

A hadsereg (helyi nyelven Tatmadaw) puccsal vette át a hatalmat Mianmar demokratikusan megválasztott kormányától még 2021 februárjában, ami véget vetett a rövid életű civil demokratikus korszaknak. Ennek vezetője Min Aung Hlaing főparancsnok volt, aki azóta az ország tényleges vezetője.

A katonai hatalomátvétel azonban országszerte tömeges tüntetéseket és polgári engedetlenségi mozgalmat váltott ki, amire a hadsereg brutális válaszlépéseket tett.

Az elmúlt években több ezer tüntetőt és civil aktivistát börtönöztek be, sokakat pedig megöltek. A demokratikus ellenállás idővel azonban militarizálódott; ma már több száz helyi milícia és etnikai fegyveres szervezet harcol a junta ellen. Köztük van a PDF (People’s Defence Force, magyarul Népi Védelmi Erők), ami a katonai diktatúra ellen szerveződött polgári ellenállás fegyveres ága, és ami gyakran gerillaháborús módszerekkel veszi fel a kesztyűt. Emellett fegyveres etnikai csoportok is harcban állnak a hadsereggel. Ők bizonyos mértékben koalíciókat alkotnak egymással is, miközben egyre több térséget vonnak ellenőrzésük alá, különösen a határ menti, nehezen megközelíthető régiókban.

Mianmarból ezért többszörösen nehéz hiteles információkat gyűjteni. Az országot a 2021-es katonai puccs óta egy úgynevezett katonai junta irányítja, ami jelentősen megnehezíti az információkhoz, adatokhoz való hozzáférést. A helyi rádió-, televízió-, nyomtatott és online médiát teljesen az állam irányítja, és az internet is korlátozott. Külföldi újságírókat szinte soha nem engednek be az országba.

Az érintett területeken a mobilhálózat is megbízhatatlan, ráadásul több tízezer ember él áram nélkül, ami tovább nehezíti a kapcsolattartást.

A mianmari helyzet ezért súlyosan befolyásolja a földrengés utáni segélyezést és helyreállítást. A junta ugyanis nem feltétlenül engedi be a független segélyszervezeteket, és gyakran politikai céllal irányítja az erőforrásokat. A természeti katasztrófa következtében most azonban több régióban – beleértve a fővárost is – rendkívüli állapotot hirdetett, valamint nemzetközi segítséget kért a mentési és helyreállítási munkálatokhoz.