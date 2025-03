Már az idegeire megy a fülzúgás? Ne halogassa a megoldást!

Milyen kezelési lehetőségek léteznek?

- A fülzúgás kezelésének sikeressége a kiváltó októl függ. Ha a probléma vérellátási zavarból vagy gyulladásból fakad, a keringésjavító és gyulladáscsökkentő gyógyszerek segíthetnek. Ha a fülzsírdugó okozza a panaszt, a szakszerű tisztítás gyors és hatékony megoldást nyújt. Bizonyos esetekben alternatív terápiák, például lágylézer-kezelés vagy mágneses terápia is alkalmazhatók. Az életmódbeli változtatások szintén hozzájárulhatnak a tünetek enyhítéséhez: a megfelelő folyadékbevitel, a stressz csökkentése, valamint az alkohol- és koffeinfogyasztás mérséklése mind kedvező hatással lehetnek – mondja dr. Flautner Ildikó (https://www.fulorrgegekozpont.hu/munkatarsaink/dr-flautner-ildiko), a Fül-orr-gége Központ szakorvosa.

Ne halogassa – keressen fel egy szakembert!

A fülzúgás nem csupán egy kellemetlen apróság – ha tartósan fennáll, akár komolyabb egészségügyi problémák előjele is lehet. Az időben elvégzett kivizsgálás és a megfelelő kezelés nemcsak a tünetek enyhítésében segíthet, hanem hozzájárulhat a hosszú távú hallásmegőrzéshez és a jobb életminőséghez is. Ha Ön is tapasztalja ezt a kellemetlen jelenséget, ne várjon tovább – forduljon fül-orr-gégész szakorvoshoz, és tegyen meg mindent a hallása védelméért!

Forrás: Fül-orr-gége Központ (www.fulorrgegekozpont.hu)