Sokkolta az orvosokat, amikor halszálka ágyazódott a férfi májába

A beteg nem emlékezett semmi szokatlanra az étkezései során. Később viszont felidézte, hogy körülbelül öt hónappal korábban evett halat. Valahogyan a szálka észrevétlenül jutott le a torkán, és úgy haladt végig a belek labirintusán, hogy közben semmilyen nyomot nem hagyott maga után.

A legtöbb apró halcsont egy héten belül akadálytalanul áthalad az emésztőrendszeren. Az ilyen esetek akkor kerülnek orvosi látótérbe, amikor a halcsont májtályogot okoz a „vándorlás” során

– írták Dr. Ibrahim Masoodi és kollégái a King Fahad Medical City munkatársai az esetleírásban, amit a ZME Science online tudományos portál idéz.

A szervezet válaszul egy gennyel telt gyulladásos gócot alakított ki a sérülés körül. Az első antibiotikum-kezelés csak a tüneteket enyhítette, maga az idegen test azonban bent maradt, és továbbra is gyulladást okozott.

Az ilyen esetek ritkák, de nem példátlanok. Az orvosi szakirodalom dokumentált már olyan halcsontokat is, amelyek átszúrták a szívet, a tüdőt, sőt, a pajzsmirigyet is. Ebben az esetben az a különösen érdekes, hogy a máj képes volt „elrejteni” a valódi okot addig, amíg a modern képalkotás és a sebészet fényt nem derített rá. Mire a férfit megműtötték, a fertőzés kétszer is fellángolt. A csont eltávolítása és a tályog kiürítése után azonban a tünetei nyomtalanul eltűntek. A műtétet követően a férfi panaszmentesen gyógyult, és a következő három hónapban végzett kontrollvizsgálatok sem mutattak ki semmilyen visszamaradó fertőzést.