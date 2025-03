Szülés utáni vizeletürítési probléma? Húgyúti fertőzés is lehet

Mi okozhatja a szülés utáni fájdalmas vizelést?

A szülést követő 6-8 órában fontos, hogy sor kerüljön vizeletürítésre, ez ugyanis segíthet megelőzni a fertőzéseket, és megakadályozni, hogy túlzottan megteljen a húgyhólyag, amely károsodáshoz, vérzéshez is vezethet. De még problémamentes esetekben sem ritka a szülés utáni húgyúti fertőzés. Ennek hátterében állhat a hólyag sérülése, érzékenységének csökkenése, ha pedig gátszakadás és/vagy metszés, majd varrás is történt, természetes, ha a kezdeti időszakban csíp a vizelet. Ezen túl az is előfordulhat, hogy pszichés gátlás nehezíti a vizelést. A fájdalmas vizelés ráadásul nem csak a hüvelyi szülés, de a császármetszés után is kialakulhat.

A húgyúti fertőzés általában antibiotikumos kezelést igényel, hiszen baktériumok okozzák a betegséget.

Fotó: Urológiai Központ



- Hüvelyi szülésnél a legtöbb esetben a gáttájék elég megviselt ahhoz, hogy ha érintkezésbe kerülnek a szövetei a vizelettel, csípő, égő érzés jelentkezzen. Ugyancsak kellemetlenséggel járhat, ha a szülés után katéter felhelyezésére volt szükség. Ez utóbbinak a katéter eltávolítása után néhány nappal el kell múlnia, a gát tájékának fájdalma 3-6 hét alatt múlhat el.

- Császármetszés után még gyakoribb lehet a szülés utáni fájdalmas vizelés, ami az esetek legnagyobb részében szükséges katéter behelyezésnek tudható be, a kutatások szerint.

Húgyúti fertőzés szülés után

A húgyúti rendszer bármely részét érintheti fertőzés, és bár legtöbbször a húgyhólyag és a húgycső érintett, időnként a vesére is átterjedhet. A baktériumok ugyanis az alsóbb szakaszokból terjednek a felsőbb régiók felé. Ez néhány nappal, egy héttel a szülés után is megtörténhet, nem ritkán a katéter felhelyezés következményeként. A szülés utáni húgyúti fertőzés nem feltétlenül kényelmetlenebb vagy veszélyesebb, mint a bármely más időszakban jelentkező probléma, de az előbbi mindenképpen kezelést igényel. Vagyis orvoshoz kell fordulni az alábbi tünetekkel:

- fájdalmas vizelés, égő érzés vizeléskor,

- nyomásérzés vagy éles fájdalom az alhasban,

- vizelési inger, miközben csak egy-két csepp vizelet ürül,

- zavaros, kellemetlen szagú vizelet,

- a vizelési fájdalom fokozatos erősödése.

A fertőzés súlyosbodásának a jele lehet a láz, a deréktájon vagy oldalt kialakuló fájdalom, a hányás, hányinger, a világosabb vagy sötétebb színű vér megjelenése a vizeletben.

A kezelés szükséges, a megelőzés lehetséges

- A húgyúti fertőzés általában antibiotikumos kezelést igényel, hiszen baktériumok okozzák a betegséget. Szoptatós anyukákban azonban felmerül a kérdés, hogy vajon ők is kaphatnak-e ilyen gyógyszert és a választ az, hogy igen. A rövid ciklusban szedendő antibiotikumok szoptatás mellett is biztonsággal szedhetők, az anyukáknak gondos körültekintés után szoktuk elrendelni – hangsúlyozza dr. Rákász István (https://www.urologiaikozpont.hu/munkatarsak/urologus/dr-rakasz-istvan), az Urológiai Központ urológusa.

Az urológus a szülés utáni megelőzési lehetőségekre is felhívja a figyelmet, az alábbi hasznos tanácsokkal:

- Bár nincs biztos módszer a szülés utáni húgyúti fertőzés elkerülésére, de ha sikerül a szülés után 6-8 órán belül vizeletet üríteni, majd rendszeresen ismételni azt, az sokat jelent.

- Az anyukák igyanak sokat! Ez nem csak a vizelést teszi szükségessé, de segít kimosni a káros baktériumokat is.

- Amint engedélyezik, érdemes felkelni és sétálgatni – ez a hólyag- és a bélmozgásokat is beindíthatja.

- Ha pszichés gátak nehezítik a vizelést, próbáljuk megnyitni a csapot, és amennyire lehet, ellazulni vizelés előtt.

- Ha mindezek ellenére az anyukának fájdalmas a vizelés, és ez nem múlik, esetleg erősödik, mindenképpen forduljon orvoshoz.

(Forrás: Urológiai Központ (www.urologiaikozpont.hu))