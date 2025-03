A következő influenzajárvány rosszabb lehet a Covidnál

Influenza elleni védőoltások

Sajnos a szezonális influenza elleni korábbi fertőzéseink és védőoltásaink szinte semmilyen védelmet nem nyújtanak a pandémiás influenza ellen.

A pandémiás influenzavírusok ismertetőjegye, hogy éppen eléggé különböznek a korábbi törzsektől ahhoz, hogy szinte teljesen elkerüljék a szervezet immunvédelmét.

Az influenzának szegmentált genomja van, ami növeli annak esélyét, hogy genetikai anyaga, vagyis az RNS-e, rekombináció révén új formákba rendeződik, amikor két különböző influenzavírus fertőzi meg ugyanazt a gazdaszervezetet. Az emberek és állatok közötti oda-vissza terjedés pedig lehetővé teszi, hogy a vírus genomjának részeit keverje és párosítsa. A rekombinációs út meglehetősen hatékony módja egy vadonatúj influenzavírus létrejöttének, és ez vezetett az 1918-as, 1957-es, 1968-as és 2009-es influenzajárványokhoz.

A madárinfluenza miatt felállított fertőtlenítő kapu Németországban

Fotó: DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Ezen a ponton, ha egy szezonális influenzavírus-részecske, amely úgy fejlődött, hogy hatékonyan terjedjen az emberek között, rekombinálódik egy H5N1 madárinfluenza-vírussal, amely történelmileg a megfertőzöttek mintegy felét ölte meg, bár ez a szám évről évre jelentősen változott, az eredményként kapott vírus egyszerre lehet meglehetősen halálos és nagymértékben fertőző.

Mi történne ma?

Mi történne, ha egy járványt okozni képes influenzatörzs ütné fel a fejét ma? Nézzük végig egy olyan forgatókönyvet, amelyben egy járvány gyorsan terjed, mondjuk New York Cityben, és lássuk, hogyan alakulnának a dolgok. Először is tudjuk, hogy a kontaktuskutatás és a felügyelet valószínűleg kudarcot vallana egy ilyen helyzetben - kudarcot vallott a COVID korai napjaiban, és már kudarcot vallott néhány H5N1-es esetben is. A H5N1 néhány emberi esetében a fertőzés forrása ismeretlen, és vannak bizonyítékok a tünetmentes átvitelre az emberek között.

Szezonális influenza elleni oltás

Fotó: Ebrahim Noroozi / POOL / AFP

A vakcinák sem tudják valószínűleg teljesen eltéríteni egy közelgő pandémia irányát. Bár az ország (USA) készleteiben vannak H5N1 elleni vakcinák, ezeket még nem hagyta jóvá az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal. Ráadásul csak a világ népességének töredékét fedhetnék le, és hatékonyságuk egy vadonatúj mutáns H5N1 törzzsel szemben ismeretlen.

Bár sokat beszéltek az mRNS-vakcinákról, hónapokba telne, mire felfuttatnák a termelésüket – túl későn érkeznének ahhoz, hogy csírájában elfojtsák egy kezdődő járvány kitörését.

A szezonális influenza elleni védőoltások csökkenő aránya arra utal, hogy a vakcina elfogadtatása nehéz küzdelem lenne, amit a CDC kommunikációs politikájának változásai csak tovább nehezítenének. Bár az amerikai kormánynak vannak szerződései egy pandémiás influenzavakcinára, ezeket a szerződéseket most újragondolják.