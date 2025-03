Csendes invázió zajlik Magyarországon: hívatlan vendégek alakítják át hazánk élővilágát

A hőmérsékleten túl az is fontos, hogy léteznek-e olyan ökológiai kontrollmechanizmusok, amelyek kordában tartják egy újonnan érkező faj szaporodását.

Lesz-e például vetélytársa, ragadozója vagy parazitája, amely szabályozza majd a populáció méretét?

Ha ezek a korlátozó tényezők hiányoznak, az inváziós élőlény könnyedén kiszoríthat más fajokat, dominánssá válva új élőhelyén.

Természetesen semmi sincs kőbe vésve, így az sem, hogy egy inváziós faj megjelenése feltétlenül az adott életközösség megsemmisüléséhez vagy drámai átalakulásához vezet.

„Habár kezdetben drasztikus változásokat tapasztalhatunk, hosszú távon beállhat egy egyensúly, és az idegen élőlény az ökoszisztéma szerves részévé válhat: például kialakulhatnak természetes ellenségei vagy kórokozói az új helyszínen is” – magyarázta a szakértő.

Nem elképzelhetetlen forgatókönyv az sem, hogy egy klímaváltozásnak ellenálló faj nem kiszorítja az őshonos élőlényeket, hanem jelenlétével éppen az adott életközösség alkalmazkodóképességét erősíti. Ugyanígy egy ártalmatlan, újonnan megjelent rovar táplálékforrássá válhat a helyi állatok számára.

Arra is akad példa, hogy bizonyos inváziós fajokkal idővel megtanulunk együtt élni. Ilyen az akác, amelyet a 18. században telepítettek az Alföldre, hogy megkössék vele a homokot. A múlt században azonban megállíthatatlanul terjedni kezdett, betört az őshonos erdőkbe, és jelentős károkat okozott. Ellenőrzött körülmények között viszont hasznunkra válik: jó minőségű, tartós faanyag, valamint a méztermelésben is fontos szerepet tölt be. Napjainkban az akác teszi ki a hazai erdők 25 százalékát.

Garamszegi László Zsolt szerint összességében egy-egy inváziós faj megjelenésének lehetnek pozitív hozadékai, de nem ez a jellemző, és legtöbbször potenciális veszélyként kell tekintenünk rájuk.

Az akáccal már megtanultunk együtt élni.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Megállítani nem, csak lassítani lehet az inváziós fajok terjedését

„Rengeteg inváziós csatorna létezik, ám ezek nincsenek kellőképpen monitorozva, és sajnos igazán hatékony védekezési módszerek sem állnak rendelkezésünkre” – magyarázta Garamszegi László Zsolt, majd hozzátette: az inváziós fajok terjedését lehetetlen teljesen megállítani, mert általános előrejelző rendszert nagyon nehéz készíteni:

Nagyon eltérő élőlényekről beszélünk; növényekről és állatokról, amelyek ellen más-más módokon védekezhetünk.

A szakember szerint a folyamatot legfeljebb lassítani lehet, így időt nyerhetünk, hogy megfelelően felkészüljünk az esetlegesen felmerülő problémák kezelésére. Összehangolt cselekvési tervre lenne szükség, a kutatók feladata pedig, hogy ebben segítsék a döntéshozókat.