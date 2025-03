Milyen új fenyegetésekre, kihívásokra kell felkészülnünk a következő években?

Számos új kihívással kell szembenéznünk. Egyrészt társadalmi problémákkal, például a tudományellenesség terjedésével, ami egyenes arányban veszélyezteti a társadalom biztonságos működését. Másrészt egyre több, komolyabb járvány megjelenésére számíthatunk, amelyek hatékony válaszokat és globális együttműködéseket igényelnek. Nem a bezárkózás a megoldás.

dr. Müller Cecília, országos tisztifőorvos a konferencián az összefogás szükségességét hangsúlyozta

Fotó: Molnar David

Ezekkel a kihívásokkal csak nyitottsággal és partnerséggel tudjuk felvenni a harcot. A konferencia szakmai háttérbeszélgetésein ezért egyetértettünk abban, hogy a biobiztonság szerepét a szakmai szempontok mellett a társadalmi kommunikációban is meg kell erősítenünk, hiszen a tudományellenesség, az információs zavar és a közbizalom csökkenése önmagában is biológiai kockázattá válhat. Ezért is indítottuk el a Virológiai Nemzeti Labor saját vodcast-jét, a Vírusvadászt, ahol közérthetően beszélünk a tudományról, hogy minél több emberhez eljuttathassuk az eredményeinket, a kutatásainkat és a virológiát.