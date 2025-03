A modern Kína atyja, aki sorra szervezte a felkeléseket

A dél-kínai Kanton tartomány egyik falujában, Csungsanban született 1866. november 12-én, paraszti családban. Hawaii szigetén letelepedett bátyja jóvoltából tizenhárom évesen Honoluluba utazhatott, ahol három évig egy brit missziós iskolába, majd egy évig amerikai főiskolára járt, és felvette a keresztény vallást.

Szun Jat-szen, Kína első köztársasági elnöke Kantonban 1924-ben

Fotó: Wikimedia Commons

Kína akkoriban elmaradott, szuverenitását lényegében elvesztett ország, a nyugatiak félgyarmata volt, a régensként kormányzó Ce-hszi anyacsászárné és konzervatív klikkje minden reformokra irányuló törekvést megakadályozott. Szun hosszú levélben fejtette ki modernizációs javaslatait, de a kormányzattól csak földművelési és selyemhernyó-tenyésztési tervei kaptak támogatást. Ezután már a köztársaság megteremtését tekintette céljának, és 1894-ben Hawaiira visszatérve megalapította a Kínai Társadalom Újjáélesztésének Társaságát.

A vereséggel végződött 1894-95-ös első japán-kínai háború után felkelést szervezett a mandzsu dinasztia ellen, ennek meghiúsulása után külföldre szökött, és 16 évet töltött emigrációban.

Londonban kínai ügynökök elrabolták, és csak a brit külügy nyomására engedték el, neve ekkor lett közismert, ezután Japánban élt, a boxerlázadás tetőpontján, 1900-ban Hongkongba utazott, de csapdától tartva nem szállt partra. 1905-ben Japánban létrehozta a Szövetséges Ligát, az első modern kínai politikai pártot, és Minpao (Néplap) címmel újságot indított. Közzétette „három népi elvét”: nacionalizmus, demokrácia és népjólét, ezek a gyakorlatban a mandzsu dinasztia megdöntését, a köztársaságot és a földhöz való egyenlő jogot jelentették.

A modern Kína atyja átszervezte a hadsereget

Sorra szervezte a felkeléseket, amelyeket vérbe fojtottak, a kudarcok nyomán a társaság tagjai megfogyatkoztak, ráadásul a kínai kormány nyomására Szunt sorra utasította ki Japán, Francia-Indokína és Hongkong. Egy évig Európában és az Egyesült Államokban utazgatott, az ott szerzett jelentős pénzbeli támogatásból 1910-ben ismét sikertelen felkelést szervezett hazájában.

A császári udvar az anyacsászárné 1908-ban bekövetkezett halála után saját fennmaradása érdekében lassú reformokba kezdett: átszervezte a hadsereget, az iskolarendszert, tartományi és országos gyűléseket hívott össze. Az értelmiség azonban nem volt elégedett a változások ütemével és tartalmával, a kormány egyre kevésbé volt a helyzet ura. Amikor a Csing-dinasztia 1911-ben államosítani kívánta a vasúti fővonalakat, a helyi érdekképviseletek fellázadtak. A Szecsuán tartományban kirobbant fegyveres felkelést nem tudták leverni, Vuhanban az időközben hazatért Szun által szervezett tizenegyedik felkelés megdöntötte a tartományi kormányt.

A tartományok ezután sorra szakadtak el a császárságtól, és 1912. január 1-jén Nankingban kikiáltották a Kínai Köztársaságot, amelynek ideiglenes elnökévé Szun Jat-szent választották meg.

Az új elnök tisztában volt azzal, hogy hatalma gyenge lábakon áll, és úgy is érezte, hogy a forradalom fő célkitűzései megvalósultak, ezért kiegyezett a külföldi hatalmak által támogatott, a földesúri és hivatalnoki réteget is maga mögött tudó Jüan Si-kaj tábornokkal, a császári udvar miniszterelnökével. Az egyezség értelmében a kancellár Jüan 1912. február 12-én lemondatta a gyermekcsászár Pu Jit, ezzel egy időben távozott Szun is, a köztársaság elnöke március 10-én Jüan lett.