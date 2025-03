Kutyák a gyógyításban: szaglásukkal segítenek a baktériumok kimutatásában

A kutya szaglása forradalmi változást hozhat a gyógyításba: egy új Imperial College projekt szerint a kutyák a gyógyításban mostantól a baktériumok kimutatásával is segíthetik az orvosokat. A kezdeményezés nemcsak a krónikus fertőzések felismerését teheti hatékonyabbá, hanem az antibiotikum-rezisztencia elleni küzdelemben is kulcsszerepet játszhat. A projekt egyik főszereplője Jodie, a golden labrador, akinek kivételes szaglás-képességei révén lehetővé válhat a fertőzés pontos azonosítása. A tudósok szerint az állat képes kiszagolni a baktériumokat a laboratóriumi mintákból, miközben idővel közvetlenül a betegek ruházatából, bőréből vagy vizeletéből is azonosítani tudja azokat.

Kutyák a gyógyításban: Jodie, a labrador kiszagolja a baktériumokat

Fotó: Medical Detection Dogs

A projekt különös jelentőséggel bír a cisztás fibrózis nevű öröklődő tüdőbetegség esetében. Bár az úgynevezett modulátor gyógyszerek javították a beteg általános állapotát, a krónikus fertőzések még mindig veszélyeztetik a páciensek életét, különösen mivel a kórokozókat egyre nehezebb kimutatni. Az invazív tesztelés gyakran kellemetlen és költséges; és itt jön képbe a kutya.

A modulátorok csökkentik a nyák mennyiségét a tüdőben, így a betegek nehezen tudnak köpetet felhozni, amiben a baktérium jelenlétét vizsgálhatnánk. A kutyák szaglása itt válhat nélkülözhetetlenné

– mondta Jane Davies professzor, az Imperial College munkatársa a The Guardian online portálnak, rámutatva az orvostudomány forradalmi újítására.

Új szerepet kapnak a kutyák a gyógyításban

A projekt hosszú távon hozzájárulhat az antibiotikum-használat optimalizálásához, amikor a beteg általános állapota indokolja. A pseudomonas nevű baktérium, amely többek között

tüdőbetegséget,

húgyúti fertőzést vagy

vérmérgezést okozhat,

nehezen mutatható ki, és gyakran rezisztens a hagyományos gyógyszerekkel szemben.

Ezzel más szerepet kapnak a kutyák a gyógyításban, hiszen képesek lehetnek gyorsan és pontosan kiszűrni az ilyen fertőzéseket, lehetővé téve a célzott gyógyítást és megelőzve a helytelen antibiotikum-használatból fakadó rezisztencia terjedését.