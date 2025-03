Elfogy az oxigén a légkörből, véget ér a földi élet

Bár létfontosságú a létezésünkhöz, az oxigén jelenléte a Föld légkörében viszonylag új jelenség bolygónk hosszú és eseménydús történetében. A nagy oxigenizációs esemény (Great Oxygenation Event, GOE) előtt, körülbelül 2,4 milliárd évvel ezelőtt – amikor a cianobaktériumok drasztikusan megváltoztatták az óceánjaink és légkörünk oxigéntartalmát – a Földön nagyon kevés oxigén volt.

A földi légkör illusztrációja

Fotó: Science Photo Library via AFP/VICTOR de SCHWANBERG/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Metántartalmú légkör

Ebben az időszakban az anaerob életformák, mint például az említett cianobaktériumok, virágoztak a bolygó metánban gazdag légkörében és vasban gazdag óceánjaiban. Valójában annyi vas volt az óceánjainkban, hogy azok zöldek lettek volna a ma ismert kék helyett. Amikor azonban a GOE bekövetkezett, az élet a Földön drasztikusan megváltozott.

A kutatók szerint a Föld légköre végül visszatér ehhez az ősi állapothoz, újra alacsony oxigén- és magas metántartalmúvá válik.

A tudósok azt is megjósolják, hogy ez az átalakulás azelőtt történik majd meg, hogy bolygónk elveszítené felszíni vizeit a megnövekedett napsugárzás miatt, ami lakhatatlanná teszi a bolygót az emberek és a legtöbb más összetett életforma számára.

Miért következik be a világvége?

Ahogy az idő múlik, a Nap fokozatosan fényesebbé és forróbbá válik, ahogy öregszik és tágul, mielőtt végül felrobban. Ennek során fokozza a szén-dioxid lebomlását légkörünkben. Mivel a szén-dioxid kulcsfontosságú a fotoszintézishez, ez végül az oxigént termelő növények számának csökkenéséhez vezet, véget vetve a földi élet ma ismert formájának.

Kevesebb fotoszintetizáló szervezettel az oxigénszint drámaian zuhanni fog – potenciálisan milliószor alacsonyabb szintre, mint a mai.

A változás geológiai léptékben gyorsan fog bekövetkezni, így az oxigénfüggő szervezeteknek kevés idejük lesz alkalmazkodni. Az oxigén eltűnése nemcsak az állatokat és növényeket pusztítja el, hanem egész ökoszisztémákat is, amelyek az aerob élettől függenek.

Bizonyos életformák fennmaradnak

Míg az emberek és más oxigént légző lények elpusztulnak, a mikrobiális élet várhatóan fennmarad.

A jövő Földjét anaerob szervezetek uralják majd – baktériumok és archeák, amelyek oxigénmentes környezetben virágoznak.

Ezek a mikrobák már a GOE előtt is léteztek, és valószínűleg továbbra is virágozni fognak, sokáig azután is, hogy az oxigén eltűnt. Az élet, ahogy ismerjük, véget ér, de a Föld továbbra is létezni fog.