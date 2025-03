Rejtett veszély: így befolyásolhatja a Lyme-kór a szívműködést

A szívünk egészsége számos tényezőtől függ, például az életmódtól, az öröklött hajlamtól vagy a minket érő stressztől is. De bizonyos fertőző betegségek, például a Lyme-kór is, kihathatnak a működésére. A Lyme-karditisz elsősorban az ingerületvezető rendszert támadja meg, ami szívritmuszavarokhoz vezethet, és súlyosabb esetekben akár életveszélyes állapotot is előidézhet.

A Lyme-kór a kullancsok csípésével terjedő fertőzés, amelyet a Borrelia burgdorferi baktérium okoz és Közép-Európában minden ötödik embert érint. A korai tünetek közé tartozhat a fejfájás, láz, fáradtság, valamint egy jellegzetes, kokárdaszerű bőrpír (erythema migrans), amely azonban csak minden harmadik betegnél jelentkezik. Ha a fertőzést nem kezelik időben, a baktérium továbbterjedhet a szervezetben és súlyosabb problémákat okozhat, többek között a szívünkben is. A Lyme-kór kullancscsípéssel terjed

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP A Lyme-karditisz a Lyme-kór egyik kevésbé ismert, de annál veszélyesebb velejárója lehet. A fertőzés az esetek 90 százalékában eljut a szív szöveteibe, megtámadja azokat, különösen az ingerületvezető rendszert, amely szabályozza a szívverést. A szövődmények közül a leggyakoribb az atrioventricularis blokk (AV blokk), amely azt eredményezi, hogy a szív felső és alsó részei között az elektromos jelek nem megfelelően továbbítódnak, ez pedig lassú, rendszertelen szívverést okozhat. Az AV blokk súlyossága változó lehet: enyhébb formában átmeneti tüneteket idéz elő, míg súlyosabb esetekben teljes ingerületvezetési kieséshez vezethet, amely akár sürgősségi pacemaker beültetését is szükségessé teheti. A Lyme-kór és a szívműködés Ahogy beköszönt a tavasz, a természet újjáéled, és mi is egyre több időt töltünk a szabadban. A kellemesebb időjárás azonban nemcsak nekünk, hanem a kullancsok számára is kedvező, amelyek ebben az időszakban válnak különösen aktívvá. A vérszívók által terjesztett betegségek közül az egyik legsúlyosabb a már említett Lyme-kór, amely nemcsak az ízületeket és az idegrendszert érintheti, hanem a szívet is, ami miatt Lyme-karditisz alakulhat ki, ami súlyos szívritmuszavarokat és egyéb kardiológiai problémákat okozhat. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy tisztában legyünk a tüneteivel, megelőzésével és kezelési lehetőségeivel, különösen a kullancsszezon kezdetén. A Lyme-kór fertőzött kullancsok csípésével terjed Forrás: Shutterstock A Lyme-karditisz tünetei: Szívdobogásérzés (palpitáció)

Mellkasi fájdalom

Szédülés vagy ájulás

Légszomj

Fáradtság Bár ezek a tünetek más szívbetegségekre is utalhatnak, ha valakinél Lyme-kór gyanúja merül fel, érdemes azonnal orvoshoz fordulni, aki a fertőzés igazolásához teszt elvégzését kérheti. Az indirekt, szerológiai vizsgálatok az esetek felében nem igazolják a fertőzést, ezért érdemes direkt tesztet végeztetni, ami közvetlenül a kórokozót mutatja ki.

Hogyan előzhetjük meg a Lyme-kórt és szövődményeit? A legjobb védekezés a Lyme-kór ellen a kullancsok csípésének elkerülése. A Lyme-kór szövődményei, beleértve a Lyme-karditiszt is, megelőzhetők, ha időben felismerjük a betegséget és megfelelő kezelést kapunk. Ha szívproblémák jelentkeznek egy gyanús kullancscsípés után, vagy fiatalok esetében indokolatlan szívpanaszokat tapasztalunk, érdemes mielőbb orvosi vizsgálatot kérni. A korai diagnózis akár életmentő is lehet!

