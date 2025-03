Kutatási eredmények a magas vérnyomás okozta fejfájásról

Nem teljes az egyetértés az orvosok közt abban, hogy okozhat-e a magas vérnyomás fejfájást vagy sem. Ami biztos, hogy a veszélyes hipertenziós krízis nagyon súlyos fejfájással és más tünetekkel is járhat, amelyekkel viszont mentőt kell hívni.

Fotó: Kardioközpont

Fotó: Kardioközpont

Ugyanakkor vannak olyan kutatások, amelyek arra jutottak, hogy a krízistől függetlenül is okozhat a magas vérnyomás fejfájást, tipikusan kétoldali jelleggel, pulzálóan, amelyet felerősít a fizikai aktivitás. Az iráni szerzők szerint ez a fejfájás azért alakulhat ki, mert a nagyon magas vérnyomás túlnyomást okoz az agyban, ami akár vérplazma szivárgásához is vezethet az erekből. Az így kialakult ödéma pedig nagyon veszélyes, hiszen nincs hová terjeszkednie a koponyán belül. Emiatt jelentkezhet aztán a fejfájáson kívül hányinger, zavartság, gyengeség, látásproblémák, gyengeség érzet. Ahogyan azonban a beteg megkapja a megfelelő kezelést, a tünetek általában egy órán belül elmúlnak.

A másik oldalról viszont az American Heart Association azt az álláspontot képviseli, hogy a magas vérnyomás miatt jellemzően nem alakul ki fejfájás, hacsak az értékek nem ugranak túl magasra. Ez viszont már a hipertenzív krízis, ami azonnali ellátást igényel. Ebben az esetben nem a mért vérnyomás számszerű értéke számít, hanem az, hogy gyors, hirtelen emelkedés történik. Ha valakinek rövid idő alatt 120/80 Hgmm-ről 160/100 Hgmm-re emelkedik a vérnyomása, ez is okozhat tüneteket, akár fejfájást is, ugyanakkor akár 210/120 Hgmm-es érték mellett is lehet panaszmentes a beteg, ha az stabilan magas, és lassan alakult ki. Tehát amennyiben a vérnyomás kiugrik és emellett hányinger, hányás, látászavar, szédülés, tudat-eszméletzavar, orrvérzés, rossz közérzet és fejfájás jelentkezik, várjunk öt percet és ismételjük meg a mérést. Ha nem csökken és a panaszok is fennállnak, hívjunk mentőt.





Milyen panaszokat okozhat a magas vérnyomás?

A legtöbb magas vérnyomással élő betegnek nincs panasza, legalábbis emiatt nincs. Ezért is hívják ezt a kórképet csendes gyilkosnak – ismerteti dr. Petróczy Natália (https://www.kardiokozpont.hu/munkatarsaink/belgyogyasz/dr-petroczy-natalia), a Kardioközpont belgyógyásza, magas vérnyomás specialista. – Ez azt jelenti, hogy tartós és kezeletlen magas vérnyomás úgy károsítja a szervezetet, hogy szinte észre sem vesszük, sokszor csak valamilyen nagy baj, úgynevezett esemény, például szívinfarktus hívja fel rá a figyelmet.