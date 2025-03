Rémálom a Marson: láthatatlan veszély leselkedik a bolygón az űrhajósokra

„A Mars-expedíciókra induló űrhajósokat jóval nehezebb ellátni, mivel az oda-vissza út minden eddigi ISS- vagy Hold-missziónál hosszabb ideig tart” – írták a kutatók, akik szerint már az indulás előtt komolyan fel kell készülni a mikrogravitációból és a sugárzásból fakadó egészségügyi kockázatokra. Különösen a sugárzás miatt kialakuló tüdőbetegségek lehetnek aggasztóak, mivel ezek súlyosbíthatják a por belégzéséből eredő légzőszervi panaszokat.

A marsi por belélegzése végzetes lehet.

Fotó: Science Photo Library via AFP

Mire kell leginkább odafigyelniük a Mars telepeseinek?

Az élelmiszer-, víz- és oxigénellátás mellett a Föld és a Mars közötti hatalmas távolság az alapvető orvosi eszközök és gyógyszerek szállítását is rendkívül megnehezíti. Emellett vészhelyzet esetén az űrhajósokat sem lehet azonnal visszahozni a Földre. Wang ezért úgy véli, az emberes küldetéseknek ebből a szempontból is a lehető leginkább önellátónak kell lenniük. A szakértő szerint kiemelten fontos a megelőzés, amelynek részeként több védelmi intézkedést is javasolnak.

Az egyik leglényegesebb ezek közül annak megakadályozása, hogy a por bejusson a lakómodulok belsejébe. Bár a nagyobb viharok idején elkerülhetetlen, hogy valamennyi por bekerüljön az élettérbe, megfelelő óvintézkedésekkel csökkenteni lehet a káros egészségügyi hatásokat.

„Egyes kutatások szerint a C-vitamin segíthet a króm okozta betegségek megelőzésében, míg a jód a perklorát által kiváltott pajzsmirigyproblémák ellen nyújthat védelmet” – sorolta a lehetőségeket Wang.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ezek az intézkedések csak kellő körültekintéssel alkalmazhatók. Például a túlzott C-vitamin-bevitel növelheti a vesekő kialakulásának kockázatát, amelyre az űrhajósok a mikrogravitáció miatt eleve hajlamosabbak, míg a túl nagy mennyiségű jód a pajzsmirigy normál működését zavarhatja meg.