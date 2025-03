A mesterséges intelligencia tényleg képes az időjárás előrejelzésre

A z Aardvark Weather mesterséges intelligencia segítségével radikálisan gyorsabbá és hatékonyabbá teszi az időjárás-előrejelzést, ezerszer kevesebb számítási kapacitással.

A rendszer képes a világ különböző pontjairól származó nyers adatok alapján pontos és testreszabott előrejelzéseket készíteni, akár egyetlen kutató számítógépén.

A megközelítés demokratizálhatja az előrejelzést, segítve a fejlődő országokat, a katasztrófavédelmet és az időjárásfüggő iparágakat is.

Egyetlen kutató is képes lesz pontos időjárás előrejelzéseket készíteni egy asztali számítógéppel, az új mesterséges intelligencia-alapú előrejelzési módszer révén, amely a hagyományos rendszerekhez képest jelentősen gyorsabb és ezerszer kevesebb számítási kapacitást igényel.

Meteorológiai állomás Cairn Gorm csúcsán, Strathspey államban, Skóciában, 2025. március 18. A mesterséges intelligencia az időjárási állomások, műholdak, időjárási léggömbök, hajók és repülőgépek nyers adatai alapján tanítható meg előrejelzések és előrejelzések készítésére

Fotó: Murdo MacLeod/The Guardian

Az időjárás-előrejelzések jelenleg egy összetett, több szakaszból álló folyamat eredményeként készülnek, amelyek mindegyike több órányi futtatást igényel egyedi szuperszámítógépeken, és nagyszámú szakértői csapat közreműködését teszi szükségessé a fejlesztéshez, karbantartáshoz és működtetéshez. Az Aardvark Weather egy olyan módszertant kínál, amely képes az egész folyamatot „leváltani” azáltal, hogy nyers adatokkal tanítja be a mesterséges intelligenciát előrejelzések készítésére a világ különböző pontjairól:

időjárási állomásokból,

műholdakból,

meteorológiai ballonokból,

hajókból és

repülőgépekből.

A Nature tudományos folyóiratban csütörtökön megjelent kutatást a Cambridge-i Egyetem, az Alan Turing Intézet, a Microsoft Research és az ECMWF (Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ) munkatársai végezték, akik szerint az új megközelítés drámai javulást kínál az előrejelzések gyorsaságában, pontosságában és költséghatékonyságában.

A mesterséges intelligencia forradalmasítja az időjárás előrejelzést

Richard Turner, a Cambridge-i Egyetem gépi tanulással foglalkozó professzora szerint az új módszer lehetővé teszi az iparágak vagy helyszínek számára szabott előrejelzések gyors elkészítését – például a hőmérséklet-előrejelzést az afrikai mezőgazdaság számára, vagy európai megújulóenergia-vállalatok szélsebesség-előrejelzését. Ez azonban éles ellentétben áll a hagyományos rendszerekkel, ahol egy „testreszabott” előrejelzési rendszer kialakítása évekig tartó kutatást igényel és a szuperszámítógépek is órákon keresztül dolgoznak a valós mérések alapján készülő modelleket építéséhez.

Ez egy teljesen más megközelítés, mint amit eddig alkalmaztak. Egyértelmű, hogy alapjaiban fogja megváltoztatni az időjárás-előrejelzést és hamarosan ez lesz az új norma

– mondta Turner a The Guardian online portálnak, aki szerint a modell a jövőben akár nyolcnapos pontos előrejelzéseket is készíthet, a jelenlegi öt napos előrejelzésekkel szemben, továbbá rendkívül lokalizált predikciókra is képes lesz.