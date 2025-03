Megmagyarázhatatlan fáradtság, fájó derék: alig ismert, szörnyű betegség állhat a háttérben

Az érintettek között idősebbek és fiatalabbak egyaránt vannak.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

A diagnózisig vezető rögös út jelentette problémát Magyar Ágnes, a Mielóma Multiplex Online Betegtámogató Csoport vezetője is megerősíti:

„A betegek egyik legnagyobb problémája, hogy hosszú hónapokon keresztül orvostól orvosig járnak a panaszaikkal, akik a tünetek alapján sajnos nem gondolnak a háttérben álló mielóma multiplexre. Egy friss európai kutatás szerint átlagosan 5 hónap is eltelhet, mire a betegnél diagnosztizálják a mielómát, és ez alatt az idő alatt súlyos szövődmények is kialakulhatnak. Ha a diagnózisig vezető időt sikerülne lerövidíteni, azzal a beteg és az ellátórendszer is jól járna, hiszen a korai diagnózis és a hatékony kezelés megkezdése létfontosságú a betegek hosszú távú túléléséhez” – magyarázta Magyar Ágnes.

Jellemzően az időseket érinti

Dr. Mikala Gábor szerint elsősorban idősebbeknél jelentkező betegségről van szó; gyerekeknél egyáltalán nem fordul elő, a 60 év alatti érintettek aránya pedig körülbelül 30 százalék. Aggasztó, hogy a mielóma multiplex gyakorisága az elmúlt 25 évben világszerte több mint a duplájára nőtt, és az előrejelzések szerint az elkövetkező évtizedekben további 21 százalékos emelkedés várható.

Hazánkban évente 500-550 új esetet diagnosztizálnak, a jelenleg kezelt és gondozott betegek száma pedig 2500-3000 között van.

Dr. Mikala Gábor, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének részlegvezető főorvosa

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Nincsenek jellegzetes tünetek, ami nehezíti a kór felismerését

A mielóma multiplex elsősorban egy csontokat támadó betegség. A csontvelőben fészkeket képez, és gyakorlatilag „szétrágja” a csontokat. Egyszerre több helyen jelenik meg, emellett a veséket is károsítja. Fontos hangsúlyozni, hogy nem áttéteket képez, hanem olyan fehérjéket termel, amelyek a vesefunkciók romlását, súlyos esetben leállását idézik elő. Dr. Mikala Gábor szerint a mielóma multiplexnek nincsenek specifikus tünetei, ami megnehezíti a korai felismerést.