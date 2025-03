A tengeri madarak szenvednek az elfogyasztott műanyagtól

A tanulmányban 745 fehérjének a megváltozását tanulmányozták, melyeket fiatal tengeri madarakban találtak, olyanokban, akiknek volt és olyanokban, akiknek nem volt műanyag a gyomrukban. A kutatók a fiatal (kevesebb, mint 90 napos) barna vészmadarakra (Ardenna carneipes) fókuszáltak, melyek látszólag egészségesnek tűntek.

Alix de Jersey és Dr. Jennifer Lavert (balról jobbra) megmosnak egy barna vészmadárfiókát, hogy biztonságosan kiöblítsék és eltávolítsák az elfogyasztott műanyagot.

Fotó: Cosmos Magazine

Gyakori, hogy a súlyosan lesoványodott álltoknál műanyag elfogyasztását dokumentálják és ezek az állatok egyértelműen alultápláltak. A kutatók azonban meg akarták tudni, hogy milyen terhet jelent a gyomorban lévő műanyaggal való együttélés. A csapat proteomika (fehérjék és szabályozásuk vizsgálata) alkalmazásával mérte fel a madarak egészségét. Bár az orvosi kutatásokban proteomika gyakori, a vadvilág tanulmányozásában ritkán alkalmazott módszer. A kutatók elemezték a kevés és sok műanyagot elfogyasztott tengeri madárfiókák vérmintáját és ezzel meghatározták több szerv, a gyomor, a máj, a vesék károsodásának és a neurológiai hanyatlás jeleit.

Korábbi kutatás azt találta, hogy a mikroműanyagok hatással vannak a szűrő szervekre, mint például a máj és a vesék. Ez a kutatás azonban tovább terjed, és hangsúlyozva azt a mértéket, ahol ezek a szervek már nem működnek úgy ahogyan kellene egy egészségesnek tűnő állatban. Ha a máj és a vesék nem jól működnek, vagy kezdenek leállni, annak komoly visszahatásai lehetnek a hosszú távú túlélésre. A legmegrázóbb felfedezés az volt, hogy azoknál a fiókáknál, melyek műanyagot fogyasztottak majdnem 50% csökkenést találtak az agyból származó neutrofikus faktor (BDNF) nevű fehérjében. A BDNF meghatározó szerepet játszik a növekedésben és a neuronok túlélésében, ami lényeges az általános agyi egészséghez.

A tanulmányban vizsgált proteinek a különböző organizmusok szerte nagyon hasonlóak, vagy változatlanok, még azoknál is, melyek távoli rokonok, ami azt jelenti, hogy a tengeri madaraknál megfigyelt hatások kiterjedhetnek más fajokra is – az emberekre is. Ez a tanulmány hangsúlyozza, hogy más fajokat is meg kellene vizsgálni, például a tengeri emlősöket, melyekről ismert, hogy nagy mennyiségű műanyag fogyasztás veszélyének vannak kitéve.

(Forrás: Cosmos Magazine: https://cosmosmagazine.com/)