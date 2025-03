Napóleon császár botrányos házassága: a halálos ágyán is egy nevet suttogott

Napóleon híres – vagy éppen hírhedt – haditetteihez, politikai fondorlataihoz katonai lángelme és politikai érzék kellett. Szíve viszont csak egyetlen nőért dobogott, annak ellenére, hogy a sors úgy hozta, hogy politikai szövetségesének másik asszonynak kellett lennie, a szerelem nem múlt el.

Botrányos szerelem

Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie, a fiatal, gazdag családból származó lány tizenhat esztendősen ment hozzá Alexandre de Beauharnais-hez 1779-ben. A házasság nem bizonyult boldognak, bár a párnak született két gyermeke.

A házaspár évek múlva külön költözött egymástól, katolikusként nem válhattak el. A férfi a francia forradalom után politikai szerepet vállalt, és a jakobinus terror idején kivégzések áldozatává vált.

Maga Jozefina is börtönbe került, hónapok után szabadult Robespierre bukását követően.

Jozefina helyzete meglehetősen nehéz volt, hiszen férj és vagyon nélkül maradt gyermekeivel. Ám magányos nem volt, ugyanis több, fontos politikussal is közeli kapcsolatba került.

A francia kaotikus állapotokból Napóleon Bonaparte emelkedett ki győztesen. Mielőtt ez megtörtént volna, 1795 folyamán keresztezte útját a már megözvegyült Jozefinnel.

Egy gond adódott, ami a szerelmesek útjában állt: Napóleon ekkor már jegyben járt.

Napóleon végül felbontotta jegyességét, és 1796. március 9-én feleségül vette a nála hat évvel idősebb Jozefinát, és ezzel kivívta családja nemtetszését. Az esküvőt követően néhány nappal a katonának távoznia kellett, hogy csapatokat vezessen Itáliába, és hónapokig külön voltak.

Napóleon császárnévá koronázza Jozefinát Forrás: Wikipedia

Napóleon az évek során egyre nagyobb hatalomra tett szert. 1799-ben már Franciaország vezetője lett, majd 1804-ben császárrá koronázta magát.

A ceremónián ő helyezte felesége fejére is a koronát, amivel császárnévá tette.

Napóleon és Jozefina nem voltak hűségesek egymáshoz. Többször megfenyegették a másikat, hogy elválnak egymástól, de végül maradtak. A későbbiekben Napóleon azért kérte számon feleségét, mert nem szült neki örököst.

Az új feleség

Magánéleti problémáik, a trónörökös-kérdés, és a politika is ahhoz vezette, hogy új felesége legyen. Nem is akármilyen: régi, nagy múlttal rendelkező uralkodói családból kívánt új hitvest találni, ezzel saját presztízsét is emelve.