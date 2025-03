Könyörtelen száműzetéssel ért véget Napóleon száznapos uralma

Napóleon császári díszben

Fotó: Wikimedia Commons/Anne-Louis Girodet

A 45 éves Napóleon 1814. május 4-én érkezett Elbára. Úgy tűnt, hogy a szoros osztrák és francia felügyelet álló császár belenyugodott helyzetébe, és a sziget kormányzásának szentelte magát. Kis tengerészetet állított fel, kutakat fúratott, kórházakat alapított, bányákat nyitott, belefogott emlékiratai megírásába. Ugyanakkor korántsem volt elszigetelt, a hozzá érkező levelekből és újságokból minden eseményről értesült. Így tudott arról, hogy az Európa új rendjét megteremteni hivatott bécsi kongresszus kisstílű civakodássá fajult, és hogy XVIII. Lajos, aki „semmit sem tanult és semmit sem felejtett”, gyorsan népszerűtlenné vált.

A császár 1815. február 26-án, egy vasárnap látta elérkezettnek az időt a cselekvésre.

Mintegy 1100 emberével hajóra szállt és a kedvező széltől röpítve, elkerülve a francia és angol hajókat, két nappal később kikötött a francia partokon. A royalista érzelmű Provence-t kikerülve az Alpokon át indult Párizs felé, lavinaként növekvő serege komolyabb ellenállásba csak Grenoble környékén ütközött. A legenda szerint a császár egyedül állt a vele szemben felsorakozott ezredek elé és kabátját széttárva azt kiáltotta: „Ha valaki közületek le akarja lőni császárát, tegye meg most!” A katonák lábhoz engedték fegyverüket, és „Éljen a császár” felkiáltással átmasíroztak a másik oldalra.

Pályafutása kortársait is lenyűgözte

Napóleon egy hónappal szökése után, március 20-án diadalmenetben vonult be Párizsba, de hiába ígért békét, egész Európa ellene támadt. Utolsó csatájában Waterloonál vereséget szenvedett, és 1815. június 22-én másodszor is le kellett mondania a hatalomról. Ezúttal már az Atlanti-óceán közepén, minden szárazföldtől távol fekvő, kies, de egészséges éghajlatú Szent Ilona szigetére deportálták, itt halt meg 1821. május 5-én. Halálának okán máig vitatkoznak, számos összeesküvés-elmélet van forgalomban, de valószínűleg gyomorrák végzett vele. Pályafutása már kortársait is lenyűgözte, halála után pedig a legendák magasságába emelkedett.