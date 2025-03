A norovírus második hullámára figyelmeztetnek a szakértők

„A norovírus szintje még mindig rendkívül magas, és most, hogy egyszerre több genotípus is terjed, az emberek akár többször is megfertőződhetnek ebben a szezonban” mondta Amy Douglas, az UKHSA vezető epidemiológusa a The Guardiannek. A norovirus elsősorban legyengült immunrendszerű betegeket támad meg.

A norovirus a fertőzött élelmiszerrel juthat be a szervezetbe

Fotó: Science Photo Library via AFP/KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

A norovirus a csecsemőket és az időseket veszélyezteti

Az UKHSA legfrissebb adatai szerint a február 3. és 16. közötti két hétben a laboratóriumban megerősített esetek száma 29%-kal magasabb volt, mint az előző két hétben, és több mint kétszerese (168%) az elmúlt öt szezon átlagának ugyanebben az időszakban. Ez a prevalencia a legmagasabb szintet jelenti azóta, hogy az ügynökség 2014-ben elkezdte ilyen módon jelenteni az adatokat.

A hatás különösen súlyos a kórházakban és az idősotthonokban, a legtöbb eset a 65 év felettiek körében fordul elő.

„A legnagyobb hatást az egészségügyi és szociális ellátásban, például kórházakban és idősotthonokban tapasztaljuk. A norovírus tünetei súlyosabbak lehetnek idősebb felnőtteknél, kisgyermekeknél és legyengült immunrendszerű személyeknél” – tette hozzá Douglas.

Változnak a törzsek

A legfrissebb adatok a keringő törzsek változását is mutatják. A GII.4 néven ismert törzs esetei, amely az előző években domináns volt, meredeken emelkedtek, és most az esetek 29%-át teszik ki, szemben a három hónappal ezelőtti 10%-kal. Az idén eddig a nemrég megjelent GII.17 törzs dominált, de most már csak az esetek 59%-át teszi ki, szemben a novemberi 76%-kal.

A norovírus gyakori tünetei közé tartozik a hányinger és hányás, hasmenés, magas láz, gyomorfájdalom és végtagfájdalom.

Egyes embereknél, különösen kisgyermekeknél, idősebb felnőtteknél és legyengült immunrendszerű személyeknél nagyobb valószínűséggel alakulnak ki súlyos tünetek, amelyek kiszáradást okozhatnak. A tünetek jelentkezésekor javasolt sok folyadékot fogyasztani ennek elkerülése érdekében.

Maradjunk otthon, ha tüneteket észlelünk

Az UKHSA azt tanácsolja, hogy a norovírus tüneteit mutató személyek ne látogassanak kórházakat és idősotthonokat, és ne térjenek vissza a munkába, iskolába vagy óvodába, amíg a tünetek megszűnése után 48 óra el nem telt, valamint ez idő alatt ne készítsenek ételt másoknak.