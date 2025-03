Nünüke: aranyos, de ne fogjuk meg!

A nünükék a hólyaghúzófélék családjába tartozó bogarak, melyek akár 5 centiméter hosszúak is lehetnek. Színük általában sötét és fémes csillogású. A hímek a nőstényeknél kisebbek, potrohuk pedig nyúlánkabb. Első látásra egyébként nem is gondolnánk bogárnak, hiszen a hártyás szárnya visszafejlődött, valamint a szárnyfedője is kisebb méretű, így repülni sem tud.

Ez az aranyos nevű, furcsa küllemű bogár, a nünüke a tavasz beköszöntével, legnagyobb számban áprilistól, májustól kerülhet a szemünk elé. Leginkább réteken, mezőkön, melegebb helyeken találkozhatunk velük.

Fotó: Greendex

A kis tehén

A nünüke neve az irodalom szerint eredetileg az „ünüke” szóból ered, mely rokon neve az ünőnek, azaz a fiatal tehénnek. Becézése pedig tulajdonképpen „kis tehenet” jelent, ami valószínűleg esetlen mozgására és a nagy mennyiségű növényi táplálék elfogyasztására utal.

Közönséges nünüke nősténye.

Fotó: Greendex





Saját járművel utazik

A nőstény nünüke tavasszal lágyszárú, rovarbeporzású növények tövébe helyezi petéit, ahonnan a kikelő lárvák felmásznak a virágra, és fuvarra várnak. A járművek pedig nem mások, mint nektárt gyűjtögető vadméhek, melyek testére ráakaszkodva a lárvák kényelmesen eljutnak a méhek fészkébe, és beköltöznek egy lépsejtbe. A lárva ezután először elfogyasztja az eredeti lakót, a méhpetét, majd szépen megeszi a mézet is. A telet a talajban tölti bebábozódva, ahonnan kifejlett formában, tavasszal bújik elő.

Kék nünüke.

Fotó: Greendex





Ne fogjuk meg!

Nem véletlenül nevezik a nünüke családját hólyaghúzóféléknek, ugyanis a ragadozók elriasztására sárgás színű váladékot bocsátanak ki, ami egy chantaridin nevű mérget tartalmaz. Ez az anyag az emberi bőrre kerülve hólyagosodást okoz, innen ered az elnevezés. Érdekesség, hogy kis adagokban az ókorban belsőleg vizelethajtóként, külsőleg pedig daganatok, szemölcsök eltávolítására használták.

Bár vannak a nünüke mérgére érzéketlen fajok – például a békák, a sündisznók, a tyúkok –, a háziállatainkra veszélyes lehet a bogárral való találkozás.

A legjobb, ha nem piszkáljuk ezeket a csodálatos bogarakat, már csak azért sem, mert hazánkban a legtöbb faj védett, természetvédelmi értékük akár 50 ezer forint is lehet.



A Planet Budapest 2023 fenntarthatósági expón is a kiemelt témák közé tartozott állatfajaink védelme és fenntartása, melyet a Your Planet kiállítás mutatott be. A 18 szigetből álló tárlat több mint 6500 négyzetméteren kapott helyet, és különleges vizuális megoldásokkal tette kézzelfoghatóvá a fenntarthatósági és környezetvédelmi kihívásokat, melyekkel az élővilággal együtt szembe kell néznünk.

(Forrás: Greenddex: https://greendex.hu/)