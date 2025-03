Súlyos veszélyt jelenthet az óraátállítás, sok magyar szenvedi meg a következményeit

A cikkben a következőkről esik szó:

honnan ered a nyári időszámítás,

az óraátállítás története Magyarországon,

az óraátállítás gazdasági hatásai

a nyári időszámítás hatása az egészségre

az óraátállítás eltörlése melletti érvek.

Ahogy közeledik az órák előre- vagy visszaállításának éves rituáléja, továbbra is heves vita folyik a nyári időszámítás (DST, daylight saving time) előnyeiről és hátrányairól. Világszerte milliók számára a félévenkénti óraátállítás a naptár elfogadott, ha nem is mindig üdvözölt részévé vált. A gyakorlat azonban továbbra is heves viták tárgyát képezi, hangos támogatók és kritikusok mérlegelik a mindennapi életünkre, a gazdaságra és a közegészségügyre gyakorolt hatásait. Az EB döntése miatt egyelőre marad a nyári és a téli óraátállítás.

Óraátállítás. Május 30-án hajnali 2-kor 3-ra kell átállítani az órákat

Fotó: ANP MAG / ANP via AFP

A nyári időszámítás eredete

A DST alapkoncepciója – az ébrenlét órainak szorosabb összehangolása a nappali fénnyel – ősi gyökerekkel rendelkezik. Mind az ókori római, mind az ókori kínai civilizációról feljegyezték, hogy kísérleteztek az időszámítás módosításával a nappali órák jobb kihasználása érdekében.

A nyári időszámítás modern bevezetését azonban általában Benjamin Franklinnek tulajdonítják, aki 1784-ben javasolta az ötletet a gyertyák és a lámpaolaj használatának gazdaságosabbá tétele érdekében.

Az első ország, amely hivatalosan bevezette a DST-t, Németország volt 1916-ban, háborús intézkedésként a kritikus üzemanyag-erőforrások megőrzése érdekében. Az Egyesült Királyság röviddel ezután követte, és sok más nemzet hamarosan hasonló óraátállítási politikákat fogadott el. Az Egyesült Államokban a DST-t először országosan az első világháború idején vezették be, de a háború végével gyorsan eltörölték. A második világháború alatt „háborús idő” néven újra bevezették, majd a háború utáni időszakban az egyes államok és önkormányzatok belátására bízták.

Az óraátállítás Magyarországon

A nyári időszámítás Magyarországon való bevezetéséről 1916. április 7–8-án tárgyaltak Berlinben. Az Est 1916. április 13-i számából kapott először hírt a lakosság a kötelező óraátállításról (1916. április 30-án éjjel 11 órakor 12 órára módosult az aktuális idő).