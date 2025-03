Az orosz-ukrán háború háromévnyi környezeti költsége: 230 millió tonna üvegházhatású gáz, elszennyeződött vizek és talajok, pusztuló bioszféra.

Az orosz-ukrán háború ÜHG-kibocsátások forrásai

Katonai műveletek (36%): A harcok során keletkező kibocsátások a legjelentősebbek, és évről évre növekedtek. Az első évben 21,9 millió tonna, a másodikban 29,7 millió tonna, míg a harmadikban 30,5 millió tonna CO₂eq került a légkörbe. A legnagyobb kibocsátást a tankok, vadászgépek és más katonai járművek fosszilis üzemanyag-felhasználása okozza.

Újjáépítés (27%): A háborúban megsemmisült lakóházak, középületek és infrastruktúra helyreállítása óriási mennyiségű építőanyagot igényel, főként beton és acél formájában. Ezek gyártása rendkívül szén-dioxid-intenzív, és várhatóan a jövőbeni kibocsátások 80%-át teszi majd ki. Az újjáépítésből származó kibocsátás eddig 62,2 millió tonna CO₂eq-ra tehető.

Erdőtüzek (21%): A háború során keletkezett erdőtüzek szintén jelentős mértékben növelték az emissziót. Különösen 2024-ben volt kiugróan magas az erdőtüzek száma, a forró és száraz nyár miatt. A tűzoltók biztonsági okokból sok esetben nem tudták megfékezni a lángokat a harci övezetekben, így azok szabadon terjedtek, elpusztítva a természetes szénmegkötő ökoszisztémákat.

Energia-infrastruktúra pusztulása (8%): Az orosz csapások során számos olajfinomító, üzemanyagraktár és erőmű semmisült meg, ami jelentős mennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátásával járt. Ide tartozik az Északi Áramlat gázvezeték 2022 szeptemberi szabotázsa is, amely nagy mennyiségű metán légkörbe kerülését eredményezte.

Menekültválság és polgári légiközlekedés (összesen 8%): A menekültek mozgása és a háborúhoz kapcsolódó légiközlekedés is hozzájárult a kibocsátásokhoz, bár kisebb mértékben. Az elvándorlásra kényszerült emberek hatalmas környezeti lábnyomot hagytak maguk után. A menekültcsoportok által elhagyott szemét, veszélyes hulladék jelentős környezeti károkat okozhat.

A háború hatásai alapján egyértelmű, hogy az orosz–ukrán konfliktus lezárása nemcsak az emberi áldozatok és gazdasági károk csökkentése érdekében szükséges, hanem a környezet védelme érdekében is elengedhetetlen. A háború három év alatt több mint 250 millió tonna üvegházhatású gázt bocsátott ki, miközben a talaj, víz és levegő súlyos szennyeződésekkel küzd. A környezet védelme, a biodiverzitás megőrzése és a klímaváltozás mérséklése érdekében a háború mielőbbi lezárása kulcsfontosságú, mivel a környezeti károk hosszú távú hatásai az egész régióra (Magyarországra is) kihatnak, és a helyreállítás évtizedekig tartó feladatot jelenthet. Ha a fenntarthatóság és a klímavédelem valóban prioritás, most van itt az ideje, hogy a felek mielőbb lezárják a háborút, elkerülve ezzel nemcsak a felesleges emberi szenvedést, hanem a további környezeti károkat is.

(Forrás: Klímapolitikai Intézet: https://klimapolitikaiintezet.hu/)