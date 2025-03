Tudja-e, hogy a pikk ász minek a szimbóluma volt a háborúban?

A vietnámi harctéren küzdő amerikai katonák a razziák során a falvakban szórták szét, illetve a megölt vietkongok testén helyezték el a baljóslatú szimbólumot ábrázoló kártyákat, hogy megfélemlítsék az ellenséget. A pikk ásztól való félelem abból az időből ered, amikor még a francia gyarmatosítók uralták Indokínát és az ő jövendőmondó kártyáikon a pikk ász a közelgő halál és a szenvedés jele volt. Bár a vietkongok számára a pikk ász nem volt kifejezetten a félelem szimbóluma, úgy, ahogyan azt az amerikaiak hitték, mégis erőteljes szimbólummá vált azok között, akik használták. A pikk ász erősítette a morált az amerikai katonák között, akadtak azért szép számmal olyan vietnámiak is, akik tartottak a halál szimbólumától.

Fotó: https://playingcarddecks.com/

Az első kártyaszállítmány megérkezése után az ötletgazda amerikai tisztek hamarosan kaptak egy levelet a kártyavállalat marketingjével foglalkozó J. Walter Thomson reklámügynökség munkatársától, John. B. Powerstől, aki azt kérdezte, felhasználhatja-e a történetüket. A megkapott engedéllyel a kezében Powers megírta a történetet, amit Bob Considine rovatvezetőnek küldött el, aki szerkesztett erről egy sajtóközleményt a United Press International hírügynökségnek.

Fotó: Bicycle



A játékkártya vállalat hamarosan annyi megrendelést kapott - még olyan anyáktól is, akik a Vietnámban harcoló fiaiknak akartak kártyát küldeni –, hogy speciálisan jelölt dobozokba kezdték csomagolni az erre a célra szánt kártyákat, amik 52 ászt tartalmaztak. A ládákat felcímkézték a Bicycle márkanévvel és ráírták, hogy „titkos fegyver”. A Vietnámban állomásozó amerikai egységeknek mindig a postaköltséget kifizetve küldték el a kártyákat. Időközben Zaiss és Wissinger hadnagyokat áthelyezték az országban állomásozó más egységekhez, de Charlie Brown és Davis is gyakran hajtottak végre harci műveleteket más helyszíneken. Napok, vagy hetek is elteltek úgy, hogy Charlie látta volna Davist, de Charlie továbbra is levelezett Stanleyvel, Powersszel és Hosmerrel. A történet végül egész Amerika szerte elterjedt az újságokban és riporterek kezdték interjúért ostromolni a vállalatot, de akadt olyan tudósító is, aki elutazott a korántsem veszélytelen terepre és kiment a katonákkal, a harcok sűrűjébe; az egyikük hat napig Charlie szakaszával maradt. Charlie az elkövetkező hónapokban számos levelet kapott Hosmertől, a kártya vállalattól és a reklámcégtől. Mindig igyekezett a lehető leggyorsabban válaszolni és friss információkkal szolgálni a pszichológiai hadviselésről. 1966 februárjában Hosmert súlyos kritikák érték, amiért azt sugallja, hogy az amerikaiak pszichológiai hadviselést folytatnak Vietnámban. Június 14-én beszédet tartott a Kongresszusban és felolvasta azt leveleket, amit ő, illetve Stanley a hadnagyoktól kapott.