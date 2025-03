Változtatnunk kell étkezési szokásainkon? Forradalom a tányéron, milliárdos üzlet a műhúsipar

A befektetések és finanszírozások is növekednek a sejttenyésztett húscégek számára. A sejttenyésztett hús és tengeri ételek első nyilvánosságra hozott befektetése óta 2016-ban összesen 2,8 milliárd dollárt gyűjtöttek, és a befektetések átlagosan megháromszorozódtak minden évben. Még olyan hústermelők is, mint a Cargill és a Tyson, elkezdtek befektetni a sejttenyésztett húsba.

Szabályozási kérdések

A szabályozási jóváhagyások kezdenek megjelenni világszerte. 2020-ban Szingapúr lett az első ország, amely jóváhagyta a sejttenyésztett csirketermékek értékesítését, és 2022 novemberében az USA követte ezt, amikor az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) biztonságosnak nyilvánította a sejttenyésztett húst emberi fogyasztásra.

Magyarországon egyelőre szkeptikus a kormány a műhússal kapcsolatban.

Napirenden van a műhús betiltását szorgalmazó törvényjavaslat,

amely abból indul ki, hogy a hagyományos élelmiszer-termelés az agrárium és a vidéki életkörülmények egészére kedvező hatást gyakorol, illetve fontos, hogy étkezésünk alapját a jó minőségű és természetes alapanyagokból előállított élelmiszerek képezzék.

Sejttenyésztett hús (műhús) illusztráció

Fotó: Science Photo Library via AFP/CRISTINA PEDRAZZINI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Mivel pedig az élelmiszerek folyamatosan bekerülnek és jelentős hányadukban be is épülnek az emberi szervezetbe, mindent meg kell tenni a lehetséges negatív hatások kizárása, illetve csökkentése érdekében a műhús esetében is.

A fogyasztói hozzáállás sem egyértelmű. Míg egyesek üdvözlik egy fenntarthatóbb és etikusabb húsopció ötletét, mások szkeptikusak maradnak a biztonsággal, ízzel és a termék eredetével kapcsolatos aggályok miatt.

A sejttenyésztett hús jövője

Bár valószínűtlen, hogy a sejttenyésztett hús teljesen felváltja a hagyományos húst a közeljövőben, potenciálisan jelentős szereplővé válhat a globális élelmiszerrendszerben. Egy ígéretes terület a hibrid termékek megjelenése, beleértve a sejttenyésztett húst és zsírt, kiegészítve növényi alapú vagy fermentációból származó fehérjékkel.