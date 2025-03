Egy új felfedezés megakadályozhatja a sztrókot és az infarktust

Kínai kutatók egy olyan potenciális vakcina kifejlesztéséről számoltak be, amely megakadályozhatja a szív- és érrendszeri betegségekhez vezető plakkok lerakódását az artériákban. Az érelmeszesedés során a verőerek falában zsíros lerakódások jelennek meg. Ez világszerte az egyik vezető halálok, mivel a felhalmozódó plakkok és a gyulladás hatására az artériák megkeményednek, ami gátolja a véráramlást.

Az új nanovakcina a plakkok lerakódásának gátlásával akadályozná meg a sztrók és szívroham kialakulását.

Fotó: Science Photo Library

Az időben diagnosztizált elzáródások sebészeti beavatkozással kezelhetők, de már korábban is felmerült az a lehetőség, hogy egy speciálisan kifejlesztett vakcina segítségével megelőzhető lenne a probléma. A Nature Communications tudományos folyóiratban megjelent új tanulmány egy olyan oltóanyag kifejlesztéséről számol be, amely egereknél csökkentette a zsírlerakódások kialakulását. A vakcina tervezésén és előzetes tesztelésén a Nanjing University of Science and Technology kutatói dolgoztak.

Ígéretes eredmények állatkísérletekben

A kutatás korábbi vizsgálatokra, valamint egy olyan adatbázisra épül, amely számos gyulladáscsökkentő és immunválaszt serkentő fehérjét tartalmaz. Ezek egyike a p210 nevű protein, amely képes lassítani az érelmeszesedés előrehaladását az immunrendszer aktiválásával.

Az új vakcinában a p210 antigént vas-oxid nanorészecskékre rögzítették. Emellett külön nanorészecskékhez kötötték az adjuvánst – azt az anyagot, amely fokozza az immunválasz erősségét. Ezt a „koktélt” magas koleszterintartalmú étrenden tartott egereknek adták be.

Az eredmények szerint a plakkok növekedése és az érelmeszesedés súlyosbodása csökkent az oltást kapó állatoknál.

További vizsgálatok szükségesek annak meghatározására, hogy meddig tart a vakcina védőhatása, és milyen gyakran lenne szükség az oltás ismétlésére.