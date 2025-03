Egy sokakat érintő, ijesztő tünet: a szédülés

Miért olyan nehéz jellemezni a szédülést?





Ha váratlanul lépnek fel szédüléses tünetek valakinél, akkor olyan stresszhelyzetet vált ki, hogy abban a helyzetben nagyon nehéz objektíven megítélnie a páciensnek, hogy mi is történik vele, mennyi idő telik el és hogy pl. a heves szívdobogása az alap panasza, vagy „csak” az szédüléses tünete miatti ijedtség miatt lép fel.

A szédülés egyébként egy olyan gyakori panasz, hogy a felnőtt populáció 15-20%-a éli át élete során. Érdekes módon nőknél kétszer-háromszor gyakrabban jelentkezik, mint férfiaknál. Amikor az érintettek orvoshoz fordulnak, a beteg és a páciens is gyakran tapasztalja, hogy nem is olyan könnyű leírni, elmagyarázni az adott panaszt. Leggyakrabban az alábbiakról számolnak be a betegek:

- forgó jellegű szédülés,

- zuhanó érzés,

- bizonytalanság,

- ájulásérzés (presyncope),

- szédülékenység,

- járásbizonytalanság,

- kóválygás, kótyagosság,

- dekoncentráltság, erőtlenség,

- másnaposság érzet.

A szédülés gyakori tünet, sokszor mégis nehéz eldönteni, hogy neurológust, fül-orr-gégészt, kardiológust, esetleg szemészt, vagy pszichológust keressünk fel panaszainkkal.

Fotó: Fül-orr-gége Központ

Milyen kérdéseket kell tisztázni szédülés esetén?





- Színes és sokszor megfoghatatlan módon vezetik elő a szédüléses panaszukat a betegek, így jól irányzott, további tisztázandó kérdésekkel javasolt pontosítani a tüneteket – mondja Fülöp doktornő. Ezeket kell tisztázni:



- Milyen tevékenység közben jelentkezett a szédülése?

- Milyen testhelyzetben volt? Mit csinált éppen?

- Fej mozgására fokozódott-e? Mozgás nélkül is provokálódik a panasza?

- Milyen a szédülés időtartama, gyakorisága, lefolyása?

- Rohamokban jelentkezik? Köztes időszakban van-e tünete?

- Utolsó szédülés óta eltelt idő?

- Vannak-e provokáló tényezők?

- Van-e az előzményben fertőzés, trauma, gyógyszerszedés, sugárkezelés, stressz, stb.?

- Van-e egyéb kísérő betegség?

-Mennyi folyadékot fogyaszt?

- Milyen a vérnyomása?

- Mozog-e rendszeresen?

Szédülésnél a szubjektív panaszok és a vizsgálati eredmények együttes értékelése a fontos

Fülöp doktornő kiemeli, hogy természetesen a diagnózis meghatározásánál nem hagyatkozunk kizárólag a szubjektív beszámolókra, a fül-orr-gégészeti, otoneurológiai vizsgálat eredményével összevetve születhet meg végül a diagnózis, sőt néha hallásvizsgálatot is szükséges végezni.

- Már az első ambuláns vizsgálat során számos vizsgálatot el lehet és el kell végezni, melyeket részben a beteg panaszaihoz lehet igazítani. Gyakorlatilag majdnem minden szédülést panaszoló páciensnél szükséges: a dobhártya vizsgálata, a spontán nystagmus vizsgálata, az ataxia vizsgálata, -én pl. a vakjárás helyett inkább a Fukuda-Unterberger tesztet javaslom, mely szerintem sokkal informatívabb-, a fejrázás teszt, a Halmágyi féle fej-impulzus teszt és a pozicionális vizsgálatok, mint pl. a Dix-Hallpike teszt. Ezeken felül más speciális vizsgálatok is szükségesek lehetnek – sorolja dr. Fülöp Györgyi (https://www.fulorrgegekozpont.hu/munkatarsaink/dr-fulop-gyorgyi), a Fül-orr-gége Központ fül-orr-gégésze, audiológus.