Születésnapi ajándékként érkezett Haydn Budára

Joseph Haydn évtizedekig az Esterházy-udvarban szolgált, rendszeresen vezényelt Kismartonban, Eszterházán vagy akár Pozsonyban, más budai fellépéséről azonban nem tudunk. Az egyedi és különleges alkalmat alapos felkészülés és komoly próbafolyamat előzte meg. Haydn már február közepétől Budán tartózkodott és feszített tempóban próbált a magyar zenészekből és énekesekből álló zenekarral.

Joseph Haydn 1791-ben Forrás: Wikimedia

Különleges születésnap

A „legmagyarabb Habsburg”, József főherceg, Magyarország nádora 1799 februárjában jegyezte el a díszmagyar ruhába öltözött Alekszandra Pavlovna Romanovát. I. Pál lányát politikai szövetségkötés miatt ígérték I. Ferenc császár öccsének, így Oroszország és a Habsburg Birodalom együtt állt ellen Napóleon fenyegetésének. A különleges esküvőt még az év októberében megtartották, a pár a római katolikus és az ortodox ceremónia rendje szerint is összeházasodott.

Alekszandra Pavlovna férje révén Magyarország nádorasszonya lett és Budára költözött. Nem tért át a római katolikus hitre, 1800-ban a budai nádori palotában ortodox kápolnát is kialakított. 1800 márciusában József nádor 24 esztendős lett. A fiatal feleség az alkalomra az Európa-szerte elismert és rajongott zeneszerző-karmester Joseph Haydnt hívta meg.

Monumentális alkotás

Két évvel korábban, 1798-ban Bécsben mutatta be zajos sikerű művét, a Teremtés-oratóriumot. A monumentális zenei alkotás megírására Friedrich Händel Messiás-oratóriuma inspirálta, amit Londonban 885 fős zenekarral és kórussal hallott. Händel remekművét Bécsben először Mozart, 1789-ben, majd tíz évvel később Haydn is dirigálta. A Teremtés-oratórium szövegkönyve Lidley angol szerző munkája, amit Gottfired van Swieten báró dolgozott át német és angol nyelven. A hatalmas népszerűségű oratóriumot bemutatása után több nyelvre is lefordították, 1839 után magyar nyelven is előadták.

A koncertet 1800. március 8-ára, a nádor születésnapjának előestéjére tűzték ki. A budavári palota tróntermébe. Az eseményről a korabeli sajtó is megemlékezett. A Magyar Hírmondó – az első magyar nyelvű hírlap – és a Wiener Zeitung írt a koncertről, utóbbi beszámolt a zeneszerző elégedettségéről is. A Magyar Hírmondó a koncert különleges díszletéről is beszámolt, aminek része volt egy francia nyelvű felirat is. Az előadás és a zenemű kettős értelmét emelte ki a magyar hírlap. „Harmonie Parfait”, azaz „Tökélletes Hármónia vagy Egygyesség” – állt az újság fordításában. A vallási kontextusban a teremtés tökéletességét kiemelő szavak nemcsak az isteni munka teljességére, hanem az ifjú pár házasságára is utalnak. A Napóleon-ellenes szövetséget megpecsételő frigy harmóniáját is kifejezte, a valószínűleg a nádorasszony tudtával kihelyezett felirat.