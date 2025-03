Tömeges madármérgezés Pest vármegyében: emberre és háziállatokra is veszélyes méreg végezhetett egy fokozottan védett parlagi sassal

A mérgezés miatt elhullott madarak tetemei.

Fotó: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

A lakosság segítségét is kérik

Felhívjuk a természetjárók, kutyasétáltatók és a külterületeken dolgozók figyelmét, hogy aki elpusztult állatokat észlel a szabadban, semmiféleképpen ne nyúljon ezekhez, és mérgezés gyanúja esetén azonnal értesítse a hatóságokat! Szeretnénk kérni a lakosság segítségét is, hogy amennyiben információval rendelkeznek az esettel kapcsolatban, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget! A kora tavaszi időszakban sajnálatos módon az ország más területein is előfordulhatnak mérgezéses esetek, így más régiókban is kiemelt figyelmet kell fordítanunk ezek felderítésére és a tömeges madárpusztulások megelőzésére.

Mérgezésben elhullott holló teteme. Fénykép: Deák Gábor

Fotó: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület





A mérgezés súlyos bűncselekmény

A turai tömeges mérgezés nyomán, amelynek felderítésében a Nemzeti Nyomozó Iroda is részt vett, a törvényhozás módosította a Btk.-t, és jelentősen szigorította a mérgezéses bűncselekményekkel kapcsolatos szankciókat. Az állatkínzás (Btk. 244) és a természetkárosítás (Btk. 242) esetében is külön esetnek számít a méreggel elkövetett bűncselekmény, és a tevékenység előkészülete is büntethetővé vált. A törvény indoklásában többek közt megemlítésre kerültek a turai esetben érintett fajok és a madármérgezések során használt méreganyag is.



(Forrás: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület: https://mme.hu/)