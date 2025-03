Létezik módszer a járványszerűen terjedő álmatlanság megállítására

A közelmúltban egy aggasztó tanulmány jelent meg a rangos The Journal of Immunology című tudományos folyóiratban: már egyetlen álmatlan éjszaka is komoly változásokat okozhat az immunrendszerben, módosítva egy kulcsfontosságú fehérvérsejt-csoport, a monociták mennyiségét. Ez gyulladásos folyamatokat indíthat el, és kaput nyithat számos veszélyes betegség előtt.

Világszerte egyre többen küzdenek álmatlansággal

Fotó: PhotoAlto via AFP

A fent említett kutatás csupán egy a sok közül, amely az alváshiány súlyos következményeire figyelmeztet. A nem fertőző, krónikus betegségek kialakulásában a helytelen életmód kiemelkedő szerepet játszik. A rossz táplálkozás, a mozgásszegény életvitel és az alváshiány egyaránt hozzájárul a szervezet kimerüléséhez. Az álmatlanság (inszomnia) nem magyar sajátosság, világszerte tömegeket érint, ráadásul nemcsak egészségügyi következményekkel jár, hanem jelentős gazdasági terhet is jelent: az Egyesült Államokban évente több mint 400 milliárd dolláros veszteséget okoz. Bár Magyarországon erről nincsenek pontos adatok, valószínűsíthető, hogy a helyzet itt sem sokkal kedvezőbb.

Mit mondanak a legújabb kutatások a magyarok alvásáról?

„A COVID-világjárvány számos negatív utóhatása közé tartozik az emberek általános egészségi állapotának romlása, amely az alvást is érinti. Ez nemzetközi tendencia. A hazai kutatások – amelyeket a Magyar Alvás Szövetség a Szinapszis Egészségkutató Intézettel közösen végzett – a pandémia előtti, alatti és utáni alváshelyzetet vizsgálták.

Az eredmények alapján kijelenthető, hogy az emberek a járvány óta kevesebbet alszanak, ráadásul nemcsak az alvásra fordított idő csökkent, hanem annak minősége is romlott

– mondta az Origónak G. Németh György c. egyetemi docens, a Magyar Alvás Szövetség elnöke.

Fotó: Magyar Alvás Szövetség

Az alvás március 14-i világnapja alkalmából a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett konferencián Kun Eszter, a Szinapszis Kft. kutatási igazgatója elmondta, hogy a legfrissebb, 2025 februárjában készült adatok szerint bár bizonyos területeken tapasztalhatók kedvező változások 2024-hez képest, az összkép továbbra is lesújtó. Beszédes adat, hogy a lakosság mindössze 2 százalékának kielégítő az alvásminősége.