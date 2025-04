Nagy a baj: elpusztíthatatlanná válik a milliók életét megkeserítő rovar

Az ágyi poloskákat a második világháború után sikerült visszaszorítani a hírhedtté vált és azóta betiltott DDT alkalmazásával. A 2000-es évek végére azonban ismét terjedni kezdtek, és már a legkorszerűbb rovarirtó szerek sem bizonyulnak elég hatékonynak ellenük.

A közönséges ágyi poloska egy mutáció miatt ellenálló a rovarölő szereknek.

Fotó: GARO / Phanie

A Virginia Tech entomológusai 22 amerikai állam és 4 kanadai tartomány ágyi poloskáit vizsgálták. Összesen 134 poloskapopulációból gyűjtöttek mintákat. Mivel egy-egy populáción belül az ágyi poloskák genetikai állománya nagyon hasonló, elegendő volt minden csoportból csupán egyetlen egyedet elemezni.

Az elemzés során két populáció valamennyi vizsgált példányában ugyanazt a pontmutációt találták:

az A302S jelű Rdl génvariáns az idegrendszeri jelátvitelt befolyásolja.

Ugyanezt a genetikai módosulást korábban német csótányokban is azonosították, ahol dieldrin-rezisztenciát okozott.

Hozzászokhattak a rovarirtókhoz

A dieldrint az 1940-es években vezették be a DDT alternatívájaként, de környezetkárosító hatása miatt az 1980-as és 1990-es években betiltották. Kémiai szerkezete nagyban hasonlít a ma is használt fipronilhoz, ezért az Rdl-mutációval rendelkező rovarok ezzel szemben is védettséget mutatnak – amit laboratóriumi körülmények között ágyi poloskákon is igazoltak.

Egyelőre nem ismert, hogy a mutáció frissen alakult-e ki, vagy már a fipronil 1990-es feltalálása idején is jelen volt. A poloskák a dieldrines időszakban bőségesen érintkezhettek rovarölő szerekkel, napjainkban pedig a házi kedvencek védelmére használt bolha- és kullancsirtók révén továbbra is ki vannak téve a fipronilnak. A kutatók most régebbi és földrajzilag változatosabb minták szekvenálását is tervezik, hogy feltérképezhessék a rezisztencia evolúciós történetét.

Az eredményeket a Journal of Medical Entomology és a Journal of Heredity folyóiratokban publikálták.