Jönnek a soha le nem merülő mobilok – forradalmi akkumulátort tesztelnek

A cikkben szó lesz – többek között – arról:

A lítiumion-alapú űjratölthető elemeknek számos hátrányuk van, ráadásul a technológiát már nem nagyon lehet tovább fejleszteni.

A következő nagy ugrást a radioaktív sugárzást használó energiaforrások jelenthetik, amelyek akár évezredekig is kibírják töltés nélkül.

Az új típusú elemek a radioaktív hulladék problémájára is megoldást kínálhatnak.

Gyakori eset, hogy a mobiltelefonok előbb lemerülnek a vártnál, vagy hogy az elektromos járművek nem érnek el a tervezett úticélig újratöltés nélkül. Azok a lítiumion-alapú újratölthető elemek, amelyek ezeket a berendezéseket működtetik, rendszerint órákig, legfeljebb pár napig húzzák feltöltés nélkül. Ráadásul minden lemerülés-újratöltés ciklussal csökken a kapacitásuk, és egyre gyakrabban kell őket feltölteni.

Biztonságos, kisméretű és elérhető árú nukleáris elemek előállításával próbálkoznak, az előzetes eredmények biztatóak.

Fotó: KTSDESIGN/SCIENCEPHOTOLIBRARY / KTS

Koreai kutatók most azzal kísérleteznek, hogy a szén 14-es radioaktív izotópját használják olyan biztonságos, kisméretű és elérhető árú nukleáris elemek előállítására, amelyek évtizedekig, vagy akár még tovább is bírhatják feltöltés nélkül. Su-Il In, a dél-koreai Daegu Gyeongbuk Tudományos és Technológiai Intézet professzora az American Chemical Society tavaszi konferenciáján mutatta be az új bétavoöltaikus elemekkel kapcsolatos úttörő elképzeléseket.

Mi a legnagyobb baj a lítiumion-elemekkel?

Az, hogy a lítiumion-elemeket gyakran kell tölteni, nemcsak szimpla kényelmetlenség, hanem korlátozza a technológia energiaforrásként való alkalmazhatóságát az olyan berendezésekben, mint például a drónok vagy a távérzékelők. Ráadásul a lítiumion-elemek a környezetre is ártalmasak:

a lítium bányászata rendkívül energiaigényes, és az elhasznált, kidobott elemek nem megfelelő hulladékkezelés esetén mérgezik az élővilágot.

A hálózatba kapcsolt eszközök, az adatközpontok és egyéb modern számítástechnikai platformok terjedésével egyre nő az igény a hosszú ideig működőképes elemekre.

Abban nem érdemes reménykednünk, hogy a lítiumion-technológia további toldozásával-foldozásával válaszolni tudunk erre a kihívásra.

A lítiumion-elemek teljesítménye már lényegében csúcsra van járatva

– figyelmeztet In, aki a jövő energiatechnológiáinak szakértője. In és munkatársai azért fejlesztik a nukleáris elemeket, mert bennük látják a lítiumelemek alternatíváját.