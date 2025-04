Viszlát, müzliszelet! Ezért lett tiltólistás több allergén is a menzán

Ezeket az allergén összetevőket száműzik a közétkeztetésből

2025 februárjától több allergén összetevőt is ki kell vezetni a hazai közétkeztetésből, így földimogyorót, dióféléket, és az olajos magvak közé sorolt szezámmagot, valamint a belőlük készült termékeket sem kaphatnak a gyermekek az iskolai menzán. Becslések szerint 40 ezer ételallergiás gyermek él Magyarországon, közülük 20 ezren vannak, akiknél fennállhat a hirtelen fellépő súlyos, életveszélyes túlérzékenységi reakció (anafilaxia) kockázata. Egy 2022-es iskolai tragédiát követően, több jogszabályt is módosítottak, és az ételallergiás gyerekeknek – diabéteszes társaikhoz hasonlóan – kiemelt figyelmet kell kapniuk a köznevelési és közoktatási intézményekben. A mostani intézkedés nem titkolt célja, hogy az ételallergiás gyermekek számára is biztosítottak legyenek a biztonságos étkezés feltételei.

Fotó: Allergiaközpont

Súlyosan allergizáló ételek

–A mogyoró, a diófélék és a szezámmag a leggyakoribb IgE alapú allergén élelmiszerek közé tartoznak, amelyek az étel okozta anafilaxiák jelentős százalékáért tehetők felelőssé – kezdi Dr. Balogh Ádám. Tipikusan olyan allergénekről beszélünk, amelyek elfogyasztását követően rendkívül gyorsan jelentkeznek a szülő számára is egyértelmű tünetek: a száj körüli kipirosodás, a száj bedagadása, csalánkiütés, hasfájás és hányás. Az allergiás reakciók spektrumának legsúlyosabb válfaja az ún. anafilaxiás sokk, ami viharos gyorsasággal alakul ki, és több szervrendszert (a bőr- és nyálkahártyát, az emésztőrendszert, a légutakat és a keringést) is érintheti. Kisebb gyermekek esetében megfigyelhető az allergén bevitele után jelentkező szokatlan bágyadtság, fáradtság is, ami szintén egy súlyos reakciót, hirtelen vérnyomásesést sejtet a háttérben.

Így előzhető meg a gyermekkori ételallergia

Míg a gyermekkori allergiák (pl. tehéntej, búza, tojás, szója) jelentős része kinőhető, addig a mogyoró és diófélék tartósan fennálló ételallergiát okozhatnak. Földimogyoró-allergia esetében a gyermekek 15-20 százalékánál várható, hogy kinövi betegségét, míg a diófélék sajnos gyakran egy egész életen át tartó ételallergiát okozhatnak. Korábban úgy gondolták, hogyha az allergiát okozó élelmiszereket gondosan elkerüljük a hozzátáplálás korai szakaszában, azzal megakadályozhatjuk az ételallergia kialakulását. Mára világossá vált, hogy valójában épp a korai expozíció az, ami csökkenti a későbbi allergia lehetőségét. Ezért is szorgalmazzák a legújabb szakmai ajánlások (így az EMMI 2019-es hazai szakmai irányelve) a potenciálisan allergizáló ételek 5-6 hónapos kortól történő bevezetését, és javasolják a várandós és szoptató édesanyáknak is, hogy ne hagyják ki étrendjükből ezeket az allergéneket.