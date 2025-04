Az Angyalok városa, amely egy igazi tűzgyűrűn fekszik

Az Angyalok városa (ezt jelenti a hivatalos City of Los Angeles név) az Egyesült Államok nyugati, csendes-óceáni partján fekszik vonzó, mindig napsütéses, szemet gyönyörködtető mediterrán környezetben. Kalifornia állam legnagyobb településének mintegy 1300 négyzetkilométernyi területén csaknem négymillió ember él, elődeik több mint 140 országból vándoroltak be, a lakosság majdnem fele ma már a hispán etnikumhoz tartozik. A multikulturális környezet mellett léteznek túlnyomórészt azonos etnikumhoz tartozók által lakott városrészek is, mint a kínai Chinatown, a filippínó Historic Filipinotown, az örmény Little Armenia. Los Angeles gazdasági erejét tekintve Tokió és New York után a harmadik legerősebb város a világon, amely ha önálló ország lenne, a világ húsz legnagyobb gazdasága közé tartozna. Számos multinacionális cég székhelye, a világ „szórakoztatóipari fővárosa”, leghíresebb városrésze, Hollywood a filmipar fellegvára.

1850. április 4-én lett hivatalosan is város Los Angeles, a világ egyik legismertebb és az Egyesült Államok második legnagyobb metropolisza, az Angyalok városa

Fotó: Wikimedia Commons/Alek Leckszas

A területet évezredeken át tongva és csumas indiánok lakták. Az első spanyol felfedező, Juan Rodríguez Cabrillo 1542. október 9-én vetett horgonyt a Santa Monica-öbölben. Őt 1602-ben Sebastián Vizcaíno követte, de újabb európaiak csak több mint másfél évszázaddal később érkeztek.

A mai Los Angeles helyét 1769-ben érte el egy Mexikóból indult spanyol katonai expedíció, tagjai között két ferences szerzetessel, akik 1771. szeptember 8-án megalapították a Szent Gábriel arkangyalról elnevezett missziót.

Ezt öt évvel később árvíz pusztította el, ezért néhány kilométerrel arrébb, egy magasabb és jobban védhető helyen építették újjá. A kaliforniai spanyol kormányzó 1777-ben rendelte el, hogy a misszió mellett a katonai jelenlét támogatására települést (pueblo) hozzanak létre. A mexikói Sonora városából érkezett 44 földműves, négy katona és a misszió két szerzetese 1781. szeptember 4-én alapította meg hivatalosan az El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Ángelesnek (Miasszonyunk, az Angyalok királynőjének városa) nevezett települést.

Az Angyalok városa nagy gazdasági válságot sem szenvedte meg

A gyorsan növekvő Los Angeles 1821-ben, amikor Mexikó elszakadt Spanyolországtól, már a nagyobb települések közé tartozott Dél-Kaliforniában. A mexikói törvényhozás 1835-ben várossá és Alta California állam székhelyének nyilvánította, de az utóbbi döntést azonnal visszavonták, a főváros Monterey maradt. Miután Texas elszakadt Mexikótól, az egyre nagyobb számban érkező európai bevándorlók 1846-ban fegyvert fogtak, kitört az Egyesült Államok győzelmével végződő amerikai-mexikói háború. A vesztes Mexikónak 1848-ban területe mintegy feléről le kellett mondania, Kalifornia 1850 szeptemberében az Egyesült Államok 31. tagállama lett. Az akkor 1600 lakosú Los Angeles ezt megelőzően, 1850. április 4-én lett úgynevezett bejegyzett, államilag elismert város.

Az 1848-ban kezdődött aranyláz az itteniek életében is változást hozott: ők nem az aranyból gazdagodtak, hanem abból, hogy marhával és élelemmel látták el az északabbra özönlött több tízezer bányászt.

Az akkor még csak ötezer lakosú várost 1876-ban érte el a transzkontinentális vasút, ami után robbanásszerű fejlődés kezdődött. A várost addig a Los Angeles folyó látta el vízzel, de ez kevésnek bizonyult, ezért több száz kilométeres vízvezetékrendszert építettek ki. A századfordulón Los Angelesnek már százezer lakosa volt, és miután a környéken kőolajat fedeztek fel (1923-ban innen származott a világ kőolajtermelésének egynegyede), a népesség 1930-ra elérte az egymilliót, 1950-re a kétmilliót.