1974. november 16-án a hatalmas Arecibo rádiótávcső nem a világegyetemből érkező rádióhullámok vételére, hanem egy üzenet kiküldésére szolgált a csillagok felé. És 50 év elteltével az üzenet, annak tartalma, sőt még az idegenekkel való kommunikáció kísérlete is ugyanolyan jelentős és némileg ellentmondásos, mint valaha, írja az IFLScience magazin.

Az Arecibo obszervatórium az összeomlás előtt

Fotó: Nick Leyva

Az areciboi üzenet jelentősége

Először is hangsúlyoznunk kell, hogy ez az üzenet soha nem volt valódi kísérlet a földönkívüli civilizációval való kommunikációra.

Ez a csillagközi üzenet inkább egy technológiai bemutató volt, amelyet a távcső felújításának megünneplésére küldtek. Először is, nem tudjuk, léteznek-e földönkívüliek, másodszor pedig a célpontja valójában nincs is a Föld közelében.

Az üzenetet a Messier 13 felé küldték, egy gömbhalmazba, amely akár félmillió csillagot is tartalmaz 145 fényév átmérőjű területen. Több mint 22 000 fényévre található a Földtől, és még ha feltételezzük is, hogy van ott egy bolygó értelmes civilizációval, nem is biztos, hogy megfelelő helyzetben lesz az üzenet fogadásához, amikor az 222 évszázad múlva megérkezik.

A sötét erdő hipotézis

A METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence - Üzenetküldés földönkívüli intelligenciának) koncepciója a SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence - Földönkívüli intelligencia keresése) vitatott unokatestvérének tekinthető. Az egyik elképzelés szerint az üzenetek kiküldése célponttá tehet minket, az idegen élet sötét erdő hipotézise szerint. Az igazság azonban az, hogy már most is szivárogtatunk jeleket az űrbe szándékos küldés nélkül.

Maga az üzenet csupán bináris impulzusok sorozata - lényegében „egyesek” és „nullák” láncolata, amelyet három perc alatt továbbítottak. A tartalom egyszerű, de nem éppen egyszerűen értelmezhető.

Az üzenet létrehozásában számos tudós vett részt, köztük Frank Drake és a néhai Carl Sagan, és arra törekedtek, hogy néhány kulcsfontosságú dolgot közöljenek az emberiségről.