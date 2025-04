A békákban találták meg a szuperbaktériumok elleni harc kulcsát

A tudósok egy meglepő szövetségest találtak a szuperbaktériumok elleni harcban: a békákat. Ahogy arra emlékeztettek, a kétéltűek több millió éve képesek a túlélésre a mikrobákkal teli mocsarakban, mégis ritkán betegednek meg. Ennek az az oka, hogy rendkívül hatékony kémiai védekezőrendszert fejlesztettek ki. A kutatók most megpróbálják megfejteni és újraalkotni ezeket a természetes védekezési mechanizmusokat, amihez olyan módszereket használnak, amelyek az antibiotikumok új osztályát eredményezhetik hamarosan.

Odorrana andersonii: a békák lehetnek a szuperbaktériumok elleni harc új fegyverei

Fotó: iNaturalist/Spark.

A Trends in Biotechnology folyóiratban megjelent új tanulmányban a University of Pennsylvania kutatócsoportja (César de la Fuente-Núñez vezetésével) olyan szintetikus peptideket mutatott be, amelyeket a „büdös békák” bőrváladéka inspirált. Ezeket a „békaalapú molekulákat” sebészi pontossággal tervezték meg, és hatékonyan pusztítják el a legveszélyesebb Gram-negatív kórokozókat, miközben az emberi sejteket és a hasznos bélbaktériumokat érintetlenül hagyják.

A békák szuperképessége

Az Odorrana andersonii, magyarul arany keresztsávos békát erős szagáról és ellenállóképességéről ismeri a tudomány, amelyet az 1800-as évek végén azonosítottak. Kínai kutatók 2012-ben azonban felfedezték, hogy az állat úgynevezett antimikrobiális peptidet bocsát ki (ez az úgynevezett Andersonnin-D), amely képes a baktériumokat elpusztítani. De volt egy kis probléma. A peptid ugyanis hajlamos volt összetapadni és az emberi szervezetben csomókká alakulni, ami miatt mérgezővé vagy éppenséggel hatástalanná válhat a baktériumok elleni küzdelemben. De la Fuente ezért éveket töltött azzal, hogy feltárja a természet rejtett „molekulakönyvtárait”. Laboratóriuma korábban antibiotikum-jelölteket vont ki neandervölgyi és mamut DNS-ből, és még a bennünk élő baktériumokból is. Ám aztán visszatértek a békákhoz.

A struktúra-alapú tervezés nevű technika segítségével apró módosításokat hajtottak végre a peptid aminosav-szekvenciájában és egyenként változtatták meg a molekula felépítését. Végül egy olyan verziót hoztak létre, amely nem csomósodott össze és megőrizte a baktériumölő képességét is.

A struktúra-alapú tervezés során megváltoztatjuk a molekula szekvenciáját, aztán megvizsgáljuk, hogy ezek a mutációk hogyan befolyásolják azt a funkciót, amelyet javítani próbálunk

– magyarázta Marcelo Torres, a laboratórium kutató a ScienceDaily-nek, amit a ZME Science online tudományos portál idéz.