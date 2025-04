A cirkadián ritmus megzavarodása nagyobb probléma lehet, mint az alváshiány

David Samson alváskutató, evolúcióantropológus, a Torontoi Egyetem munkatársa azt mondja, hogy ez egy cirkadián börtöncella. A test egy adattartály. Ha blokkoljuk az adatokat, a fiziológiánk nem működik, mert nem kapja meg az ahhoz szükséges információkat. És egy összezavart testóra aggodalmat okoz, mivel tönkreteszi a hormon felszabadulást és más testi folyamatokat. A cirkadián bomlás összefüggésben áll a depresszióval, a rákbetegségekkel, a szívbetegséggel és a gyulladással. Az, hogy mikor alszunk, nagyobb probléma lehet, mint az alvás mennyisége.

Egy megzavart cirkadián ritmus problémákat okozhat.

Fotó: Science News

Samson és egy kollégája átvizsgált 1967 és 2022 között végzett 54 alvással kapcsolatos tanulmányt, melyek 21 országból való több, mint 5.100 embert analizáltak. A kutatópár február 26-án a Proceedings of the Royal Society B. magazinban számolt be tanulmányáról. Az iparosodott világban élő emberek átlagosan 7.0 órát alszanak éjszakánként. A nem iparosodott világban élő emberek, akik legtöbbjének nincs hozzáférése az elektromos áramhoz és leginkább úgy él, ahogyan a múltbéli emberek, átlagosan 42 perccel kevesebbet alszanak éjszakánként.

Bár az iparosodott világban élő emberek átlagban eleget alszanak, testük órájával általában nem szinkronban alszanak.

Azokban a tanulmányok, amikben az egyének napközbeni aktivitásszintjét mérték, azt mutatják, hogy a nem iparosodott világban élő emberek jobban összhangban vannak a Nappal, mint az iparosodott világban élők.

Vannak kutatók, akik ezzel nem értenek egyet



Vannak kutatók, akik megkérdőjelezik ezt az érvelést. Horatio de la Iglesia, a Washingtoni Egyetem idegtudósa szerint Samson munkájában szereplő a „hagyományosan” élő társadalmak kívülállók lehetnek. Adatai azt mutatják, hogy a hagyományos közösségekben élő emberek, akiket kevés külső stresszor ér, mint például a ragadozók, de nem rendelkeznek elektromos árammal, 9 órát alszanak egy éjszaka. Azt mondja, nehéz elkülöníteni az alváshiányt a cirkadián megbomlásától. Kutatása azt mutatja, hogy amikor a közösségek elektromossággal rendelkeznek, az emberek kezdenek kevesebbet aludni és később alszanak, mint korábban. Attól, hogy valaki későn fekszik le, még fel kell kelnie korán a munka miatt. Amikor a cirkadián óránk összezavarodik, kevesebbet is alszunk. Úgy véli, ahhoz, hogy egy társadalom előre jusson, rugalmasnak kell lenni a munkakezdésben, vagy az iskolakezdésben. Képzeljünk el egy világot, amiben valaki délután 1-kor lefekszik és 8 órával később probléma nélkül felkel.