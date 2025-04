Csendes gyilkossá válhat az életmentő eszköz - miért lehet veszélyes a CT-vizsgálat?

A nagy röntgensugárzás-dózissal járó komputertomográfiás képalkotó vizsgálatok tüdő-, mell- és egyéb daganatokat okozhatnak a páciens későbbi élete során. Csecsemők esetén az élethosszra számított daganatkockázat 10-szeresre is növekedhet. Ennek figyelembe vételével a CT-vizsgálatok akár az évente újonnan diagnosztizált rákos daganatok akár 5%-áért is felelhetnek – hívják fel a figyelmet a University of California, San Francisco (UCSF) kutatói, akik emiatt szeretnék óva inteni az orvosokat a CT nem kellően indokolt vagy túl nagy dózisú alkalmazásától.

Fotó: VERNON YUEN / NurPhoto

A kockázatnövekedés az újszülöttek esetében a legjelentősebb; őket követik a gyerekek és a serdülők.

Ám a hatás a felnőttek esetében sem elhanyagolható, hiszen ők esnek át a legnagyobb számban CT-vizsgálaton.

Évente több mint 100 ezer rákos megbetegedés írható a CT-vizsgálatok számlájára Amerikában

A National Institutes of Health által támogatott kutatás szerint, amely a JAMA Internal Medicine belgyógyászati szakfolyóiratban jelent meg, egyedül a 2023-ban elvégzett 93 millió CT vizsgálat eredményeképp csaknem 103 ezer új rákbetegség alakulhat ki. Ez az érték 3-4-szeresen meghaladja a korábbi becsléseket.

„A CT-vizsgálat életmentő lehet, de a lehetséges káros mellékhatásait gyakran figyelmen kívül hagyják – szögezte le Rebecca Smith-Bindman, a UCSF radiológusa, aki egyben az epidemiológia, a biostatisztika, és nőgyógyászat és a reproduktív tudományok egyetemi professzora, valamint a Philip R. Lee Institute for Health Policy Studies egészségpolitikai kutatóintézet tagja és a radiológiai vizsgálatok kimenetelét vizsgáló kutatócsoport vezetője. – Tekintettel az Egyesült Államokban elvégzett CT-vizsgálatok nagy számára, rengeteg rákbetegség alakulhat ki ezek nyomán, ha nem változtatunk a jelenlegi gyakorlatunkon.

Ha becsléseink helyesek, akkor a CT-vizsgálat az olyan más ismert daganatos rizikófaktorokkal kerül egy súlycsoportba, mint az alkoholfogyasztás és a túlsúly.

A CT-vizsgálatok számának visszafogása és a vizsgálatonkénti sugárdózis csökkentése bizonyosan életeket menthet.”