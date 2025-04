Rájöttek, mi az egyik legrejtélyesebb emberi szerv feladata

A női test egyik alig ismert része, amelyet sokáig csupán „evolúciós maradványnak” tartottak, valójában alapvető szerepet játszhat a petefészek fejlődésében és a termékenység fenntartásában – derül ki az eLife című tudományos folyóiratban március 19-én megjelent, egérkísérleteken alapuló tanulmányból.

A rete ovarii kulcsszerepet játszik a női termékenységben.

Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

Ez a szerkezet, a rete ovarii, egy patkó alakú csőhálózat, amely a petefészek alatt helyezkedik el, ott, ahol az idegek és a vérerek belépnek a szervbe.

Bár már az 1870-es években felfedezték, sokáig nem tulajdonítottak neki jelentőséget - írja a Live Science.

A rete ovarii pontos funkciója

A mostani kutatás teljesen új képet fest a rete ovariiról. A kutatók három különálló részét azonosították: egy petefészken belüli és kívüli szakaszt, valamint egy köztes régiót, amely ezeket összeköti. E szakaszok már az embrió fejlődése során kialakulnak, és megmaradnak felnőttkorra is.

A vizsgálatok során kiderült, hogy a petefészken kívüli rész több ezer különféle fehérjét termel – köztük az IGFBP2 nevű proteint, amely befolyásolhatja a tüszők érését. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a rete ovarii által kiválasztott folyadék aktívan a petefészek irányába áramlik, ami arra utal, hogy a struktúra közvetlenül is szabályozhatja annak működését. Emellett a sejtekben ösztrogén- és progeszteron-receptorokat is találtak, vagyis érzékeny a hormonális változásokra.

A kutatók szerint a rete ovarii külső szakasza afféle „antenna”, amely a szervezet hormonális és idegi jelzéseit érzékeli, majd azokat fehérjék és folyadék formájában közvetíti a petefészek felé.

Adam Taylor, a Lancasteri Egyetem kutatója szerint a felfedezés rávilágít arra, milyen kevéssé ismert még mindig a női test működése. A rete ovarii szerepének feltárása új terápiás lehetőségeket is nyithat a nőgyógyászati betegségek kezelésében.