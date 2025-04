A kutatók megvizsgálták, mi rejtőzik a háziporban – amit találtak, az nyugtalanító

A nagyszabású vizsgálat során a szakértők 2021-ben tíz európai ország otthonaiból vett pormintákat elemezték. Összesen 197 különböző peszticid maradványát mutatták ki, és igazán aggasztó, hogy ezek 40 százalékát korábban olyan betegségekkel hozták összefüggésbe, mint a rák vagy a hormonháztartás zavara.

Összesen 197 különböző peszticid maradványát mutatták ki a háziporban.

Fotó: FRANK MAY / picture alliance

Az egyes háztartásokban azonosított növényvédő szerek száma 25 és 121 között mozgott, és a gazdálkodók otthonai bizonyultak a legszennyezettebbnek.

Hogyan kerülnek a háziporba a vegyi anyagok?

Számos járványtani kutatás igazolta már az összefüggést a betegségek kialakulása és a különféle vegyszerkeverékek jelenléte között

– idézi a The Guardian Paul Scheeperst, a Radboud Biológiai és Környezettudományi Intézet munkatársát. Hozzátette: a porban található toxikus anyagok a cipők, illetve a háziállatok, például macskák és kutyák révén jutnak be az otthonokba. „Ha nem vesszük le a cipőnket az ajtóban, akkor rengeteg szennyeződést hurcolunk be. Emellett a háziállatok is a szennyezés forrásai lehetnek” – magyarázta Scheepers.

A vegyszerek jelentős részét azonban szándékosan visszük a házba; ilyenek például a különféle rovarölő készítmények, illetve a háziállatok védelmét szolgáló kullancs- és bolhairtók.

Bár az említett vegyi anyagok alacsony koncentrációban voltak jelen a porban, együttes előfordulásuk már komoly veszélyt jelent az egészségre. Ráadásul a kutatók szerint a szabályozó hatóságok csupán az egyes vegyületek hatásait elemzik, a vegyszerkeverékek vizsgálata nem történik meg a tiltások és korlátozások elrendelésekor.

Az örök vegyi anyagok jelentette probléma

A kutatók arra is rámutattak, hogy a DDT még mindig jelen van a környezetben, noha azt egyes országok már 1972-ben betiltották. Scheepers szerint ezért a vegyi anyagok tartósságát is figyelembe kellene venni a termékek engedélyezésekor; hiába tiltanák be például az örök vegyi anyagokként emlegetett PFAS-okat, ezek valószínűleg még hosszú ideig a környezetben maradnának. A PFAS vegyületek számos háztartási termékben megtalálhatók, emellett ipari folyamatokban is jelen vannak, és több típusukat embereknél, illetve állatoknál egyaránt súlyos betegségekkel, például rákkal hozták összefüggésbe.