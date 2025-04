Lelkes amatőrök, félreértések, és egy végzetes hiba – így győztünk a világ legerősebb hadserege ellen

A cikkben szó lesz - többek között - arról:

hogy a megosztott Magyar Királyság a kor legfélelmetesebb seregével nézett szembe,

hogy Hunyadi munkáját nem csak kívülről, hanem belülről is akadályozták,

hogy a magyarokat nagyrészt tapasztalatlan, szegény keresztesek segítették,

és a keresztény győzelemhez nemcsak az elszántság, hanem tévedések, félreértések sorozata is kellett.

Egy megosztott királyság a világ legnagyobb hadseregével szemben

1453-ban II. Mehmed szultán elfoglalta Konstantinápolyt, ami nemcsak a Bizánci Birodalom végét jelentette, hanem azt is, hogy megnyílt az út az Oszmán Birodalom előtt Európa belseje felé. A fiatal szultán erős, jól felszerelt hadsereggel rendelkezett, és már korábban is folytatott hódító háborúkat a Balkánon. Miután sikerült térdre kényszerítenie Konstantinápolyt, következő célpontként logikus módon a Duna vonalán elhelyezkedő erődítményeket szemelte ki, hogy tovább terjeszkedhessen Magyarország irányába, sőt, közvetve még nyugatabbra is.

A Magyar Királyság nem volt könnyű helyzetben; ekkoriban súlyos, belpolitikai válsággal küszködött. Hunyadi János 1446 és 1453 között régensként kormányozta a Magyar Királyságot, és bár V. László nagykorúvá válásával kénytelen volt lemondani posztjáról, befolyása így is jelentős maradt. A Garai és Cillei családok azonban folyamatosan Hunyadi ellen áskálódtak, ráadásul a királyi hatalom sem tudott mindig hatékonyan fellépni a viszálykodó főurakkal szemben, ami tovább fokozta a török fenyegetés jelentette veszélyt. Nándorfehérvár kulcsszerepet játszott a magyar végvárrendszerben, mégsem volt biztos, hogy a korabeli politika és hadvezetés képes-e megszervezni a tényleges védelmet egy ekkora támadó erővel szemben.

Bár Hunyadi Jánost már ekkor legendás törökverőként, a keresztény világ védelmezőjeként emlegették, még ő sem tudott gátat szabni az oszmán terjeszkedésnek; a várnai csata (1444) és a rigómezei ütközet (1448) vereségei nyilvánvalóvá tették, hogy a keresztény országok politikai széthúzása akadályozza a közös fellépést. 1456-ban II. Mehmed ismét nagyszabású hadműveletre készült.

Célja egyértelmű volt: Nándorfehérvár elfoglalása kaput nyitott volna Magyarországra, és nagyban megkönnyítette volna a további hódításokat.

Nándorfehérvár, az ország kapuja

Nándorfehérvár a Duna és a Száva találkozásánál feküdt, ezért védelmi szempontból a magyar végvárrendszer egyik legfontosabb láncszeme volt. Ha a törököknek sikerült volna bevenniük, akkor lényegében akadálytalanul eljuthattak volna a Magyar Királyság belsejébe. Nem lehetett ugyanakkor elhanyagolni azt a tényt, hogy Hunyadi Jánosnak ezúttal is korlátozott erőforrásokkal kellett számolnia. Noha jelentős hadvezéri tapasztalattal bírt, nem volt könnyű összefogni a magyar főurakat, akik sokszor kizárólag saját érdekeiknek megfelelően cselekedtek, és nem mindig csatlakoztak meggyőződéssel a török elleni harchoz.