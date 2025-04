A húsvét veszélye – nem csak a húsvéti nyuszi ajándékai bújhatnak meg a fűben

A fűben, bokrokban, árnyékos részeken lapulnak, és egyetlen csípésük is elegendő lehet ahhoz, hogy komoly betegséget adjanak át. Mivel tavasszal az idő melegedésével a kullancsok is aktívabbá válnak, nem árt egy kis elővigyázatosság a húsvéti mókázás közben sem!

Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

Egy betegség, ami az egész testre hatással lehet

A Lyme-kór tünetei rendkívül sokfélék lehetnek, ami megnehezíti a felismerését. Bár sokan a bőrfelszínen megjelenő, piros, kokárdára emlékeztető foltra gondolnak elsőként, ez sajnos nem minden esetben jelenik meg, csupán a fertőzések harmadánál tapasztalható.

Ehelyett gyakran csak általános, influenzaszerű panaszok jelentkeznek: tartós fáradtság, izom- és ízületi fájdalmak, hőemelkedés vagy láz, esetleg makacs fejfájás.

Ha a Lyme-kór kezeletlen marad, a korai, enyhébb tünetek után akár hónapokkal vagy évekkel később is komolyabb panaszokat okozhat. Ilyenek lehetnek például a visszatérő ízületi gyulladások, leggyakrabban a térdben, vagy a memóriazavarokkal, alvásproblémákkal, szorongással járó idegrendszeri tünetek. Egyes esetekben a szív is érintett lehet, például szívritmuszavar vagy szívizomgyulladás formájában.

A Lyme-kór megzavarhatja a test különböző rendszereit, köztük az anyagcserét is.

Előfordulhat például, hogy a betegség következtében valaki indokolatlanul fogyni kezd. Ennek oka lehet az immunrendszer állandó készenléti állapota, amely fokozott kalóriaégetéssel jár, illetve a megváltozott étvágy és emésztési problémák is közrejátszhatnak. A fertőzés a hormonháztartást is felboríthatja, ami többek között a testsúlyváltozásban, meddőségben, női problémákban jelentkezik. Bár a hirtelen fogyás vagy testsúlynövekedés nem mindenkinél jelentkezik, fontos tudni róla, mert sokan nem gondolnák, hogy a ezek hátterében akár a Lyme-kór is állhat.

Tippek a biztonságos húsvéti keresgéléshez:

A gyerekeket érdemes hosszú ujjú felsőbe és hosszú nadrágba öltöztetni. Fontosak a világos színek - így könnyebb észrevenni az esetleg megtapadó kullancsokat!

Használjunk kullancsriasztót a ruhán és bőrön egyaránt!

A játék után alaposan nézzük át a gyerekek (és saját magunk) testét – különösen a hajtöveknél, fül mögött, térdhajlatban!

Ha kullancsot találunk, minél előbb távolítsuk el egy finom csipesszel, és figyeljük a következő hetekben, hogy jelentkezik-e fertőzésre utaló tünet!

A húsvéti tojáskeresés, a kerti játék és a természetben töltött idő remek családi program, és egy kis odafigyeléssel sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat. A kullancsok jelenléte nem kell, hogy elrontsa az ünnepet – csupán legyünk elővigyázatosak, és tanítsuk erre a gyerekeket is!