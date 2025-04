A Nobel-díjas kémikus, akinek tejüveget köszönhetjük

Ennek alapja az úgynevezett Tyndall-jelenség:

különleges megvilágítás esetén a kolloidrészecskéken a fény szóródik és

a mikroszkóp objektívjébe a szórt fény jut.

Sötétben az egyes részecskék fénypontokként láthatóak, és bár alakjukat nem lehet észlelni, mozgásukat és helyüket igen.

1913-ban a műszer továbbfejlesztett változatával, a résmikroszkóppal már a részecskék térfogategységre eső számát is meghatározta, eldöntve egyben egy hosszú vitát is, bebizonyosodott, hogy a kolloidoldatok heterogén rendszerek.

Az ultramikroszkóp nagyban hozzájárult a kolloidkémia fejlődéséhez,

bár a kutatásban a legtöbb helyen, ahol igen nagy nagyításra van szükség, már felváltotta az egy nemzedékkel később kifejlesztett elektronmikroszkóp. 1918-ban alkotta meg a kolloidkémiai kutatásokban alkalmazott membránszűrőt, 1929-ben pedig ennek tökéletesített változatát, az ultraszűrőt, amellyel különböző méretű részecskéket, akár baktériumokat és vírusokat lehet egymástól, illetve az oldószertől elválasztani.

Elnyerte a kémiai Nobel-díjat

Zsigmondy 1924-ben lett a bécsi akadémia levelező tagja, számos kitüntető címet is adományoztak neki. Pályafutásának csúcspontját az 1926-os év jelentette, miután neki ítélték az 1925. évi kémiai Nobel-díjat „a kolloidoldatok heterogén természetének magyarázatáért és a kutatásai közben alkalmazott módszerekért, amelyek a modern kolloidkémiában alapvető jelentőségűek”. Jellemző a tudósra, hogy

a díjjal járó pénzt az első világháború utáni inflációs időszakban a legalapvetőbb eszközökben és alapanyagokban szükséget szenvedő intézetének fejlesztésére fordította.

A Nobel-díjas tudós 1929 februárjában visszavonult és ugyanebben az évben, szeptember 23-án meghalt. Bár nem Magyarországon született, nem itt nevelkedett, és tudományos pályáját is külföldön futotta be, szülei révén Ausztriába került neves magyar család leszármazottja volt, erről soha nem feledkezett el, ő maga is beszélt magyarul.

(Nemzeti Archívum Sajtóarchívum)