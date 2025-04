A kínai vezető véres puccsal távolította el ellenségeit

A kelet-kínai Csöcsiang tartományban, Hszikou városban született 1887. október 31-én, jómódú sókereskedő apját nyolcévesen veszítette el. Kiskorától katonának készült, a kínai után a japán katonai akadémiát is elvégezte, a japán hadseregben szolgálva, az idegen mandzsu dinasztia megdöntését tervező honfitársai között lett köztársaságpárti és forradalmár. Amikor 1911-ben Kínában kitört a forradalom, Csang hazatért és bekapcsolódott a harcokba. Az 1911-ben kikiáltott köztársaság első elnöke, Szun Jat-szen 1912-ben lemondásra kényszerült, eszméinek továbbvitelére alapította meg a nemzeti Kuomintang pártot, amelynek Csang is tagja lett. A Kuomintang sikertelenül kísérelte meg egyesíteni a hadurak által darabokra szaggatott országot. Az Észak és Dél között kitört polgárháborúban dél-kínai elnökké választott Szun sem Japántól, sem a Nyugattól nem kapott támogatást, így a szovjetek felé fordult. Az utódjának kiszemelt, a későbbi kínai vezető Csangot a Szovjetunióba küldte a Vörös Hadsereg a szovjet rendszer tanulmányozására, és ő hazatérve megkezdte a nemzeti hadsereg felállítását, amelynek parancsnoka is lett.

Csang Kaj-sek kínai vezető diktatórikus tajvani uralma alatt a sziget gyors gazdasági fejlődésnek indult

Szun Jat-szen 1925-ben bekövetkezett halála után a Kuomintangon belül kiéleződtek a kommunisták és a konzervatívok ellentétei. Csang egyensúlyozni próbált a két irányzat között: gátolni próbálta a kommunista előretörést, de a szovjetek támogatását is meg akarta tartani.

1927-ben megindította hadjáratát, amellyel Kína nagy részét egyesítette, és 1928-ban Nankingban kormányt alakított. Leszámolt a kommunistákkal is, véres puccsal eltávolította őket pártjából és felszámolta a szakszervezeteket.

A Kína számára oly sürgető reformokkal azonban nem sokat foglalkozhatott, ideje nagy részét a külső és belső fenyegetések kötötték le, a kommunisták ugyanis Dél- és Közép-Kínában szerveződtek újra, Japán pedig 1931-ben megszállta Mandzsúriát.

Diktatórikus rendszert vezetett be a kínai vezető

Csang a japán hódítás dacára előbb a kommunistákkal akart leszámolni, amivel még a Kuomintang több vezetője sem értett egyet. 1930-tól folyamatosan indította ellenük támadásait, de a szorongatott Vörös Hadsereg 1934-ben kitört az ostromgyűrűből, és a „hosszú menetelés” során szinte járhatatlan vidéken tízezer kilométert megtéve vissza tudott vonulni Észak-Kínába, a párt vezetését Mao Ce-tung vette át. A kudarc után, 1936 végén Csangot saját katonái tartóztatták le, hogy kikényszerítsék a nemzeti egységfrontot.

A kommunisták és a Kuomintang 1937-től a kínai-japán háborúban együtt harcoltak a megszállók ellen.

Csangnak sikerült elérnie, hogy Kína a második világháborúban a szövetséges nagyhatalmak közé kerüljön, az Egyesült Államokban végzett felesége 1943-ban első kínaiként és második nőként szólalhatott fel az amerikai Kongresszus két házának együttes ülésén. Külföldi tekintélyének növekedésével párhuzamosan azonban otthoni népszerűsége egyre csökkent, a lakosság 90 százalékát kitevő, kisemmizett paraszti tömegek a kommunisták oldalára álltak.