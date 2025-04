Földi emberek vs. marslakók: ki fog győzni az evolúciós harcban?

A Marson a földitől drasztikusan eltérő környezeti viszonyok várják a leendő telepeseket

Fotó: Science Photo Library via AFP

Hogyan fognak kinézni a leendő marslakók?

A Marson a legnagyobb gondot a megnövekedett sugárzás jelenti. A Földön nem kell ilyen problémával számolnunk, mivel bolygónk mágneses tere és vastagabb légköre megóvja az élővilágot a Napból és a világűrből érkező veszélyes részecskezápor nagy részétől. A Marsnak azonban nincs ilyen védőpajzsa, emiatt felszíne állandó jelleggel nagy dózisú sugárzásnak van kitéve.

Még ha a Marson élők védőruhát is viselnének és masszív, föld alatti menedéket építenének, a sugárzás akkor is nyomot hagyna rajtuk. Solomon úgy véli, ez a rákos megbetegedések arányának növekedését okozná, de a sugárzás más módon is átformálhatja a telepesek genetikai állományát.

Akadnak majd szerencsések, akik nem lesznek rákosak, de a sugárzás az ő genomjukban is mutációkat fog előidézni, ami megváltoztatja a DNS-szekvenciát, vagyis a testünk működésével kapcsolatos „tervrajzot”. A mutációk a természetes szelekció nyersanyagai, az alkalmazkodás nélkülözhetetlen elemei; ha a magasabb sugárzási szint nem végzetes, akkor a mutációs ráta növekedésével idővel nagyobb genetikai változatosság jelenik meg a Marson élők populációiban, mint amit a földi embereknél tapasztalunk.

Ez nagyobb mozgásteret ad a természetes szelekciónak, hogy az emberi testet a marsi körülményekhez igazítsa

– magyarázta Solomon.

Az evolúció azonban nem villámgyors folyamat, nem fog egyik pillanatról a másikra új emberfaj megjelenni; az első szemmel észrevehető változásokat csak nemzedékek múlva fogjuk látni.

Solomon szerint századokban vagy még hosszabb időtávban kell gondolkodni, bár nem kizárható, hogy a változások a Marson hamarabb végbemennek, mint itt a Földön.

Ismert, hogy a Földön bizonyos tényezők védelmet nyújtanak a sugárzás ellen. Ilyen például a bőrünk pigmentje. A melanin kulcsfontosságú, különösen az eumelanin, amely a sötétebb bőrtónust eredményezi. Minél több eumelanin van a bőrünkben, annál nagyobb természetes védelmet élvezünk bizonyos sugárzástípusokkal szemben.