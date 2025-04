Az egykori koronázóbazilika romjainál előkerült csontmaradványok közül most egy különleges koponyát is vizsgáltak a kutatók, melynek a modern tudományos eszközök segítségével a grafikus arcrekonstrukciója is elkészült. A folyamatot több lépésben végezték el a szakemberek: antropológiai elemzésre alapozással, a lágy szövetek és arcvonások rekonstrukciójával, és a haj, arcszőrzet és egyéb külső jegyek meghatározásával.