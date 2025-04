Stressz és önbizalomhiány is okozhatja

Merevedési zavarról akkor lehet beszélni, ha az erekció nem jön létre vagy nem tart ki a szexuális aktivitás ideje alatt. Ez bármelyik egészséges férfival előfordulhat, hiszen akár egy stresszes, fárasztó nap is állhat a jelenség mögött, illetve nem ritkán pszichés probléma vezet a testi tünethez.

A merevedési zavar betegség tünete is lehet.

- A férfi szexuális izgalom kialakulása mögött összetett folyamatok zajlanak, amelyben szerepe van az agynak, a hormonoknak, az idegeknek, az izmoknak, az ereknek, és persze az érzelmeknek is. A merevedési zavar mögött bármelyik „összetevő” problémája állhat, amelyet aztán a stressz és a mentális problémák jelentősen súlyosbíthatnak is – hangsúlyozza Rákász doktor. - Az sem ritka jelenség, hogy a fizikai és a mentális, pszichés tényezők összeadódnak. Például egy kisebb fizikai probléma miatt lassabbá válik a szexuális válaszkészség, ami miatt az illető aggódni kezd. Ez elvezet aztán a szorongáshoz, ami stabilizálja a merevedési zavar meglétét. Ezen túl annak is mindig utána kell járni a kivizsgáláson, lehetséges-e, hogy bizonyos betegség, állapot okozza ezt a tünetet. Hiszen, ha ez a helyzet, az alapbetegség kezelésével akár az erektilis diszfunkció is megszűnhet.

Milyen betegségek tünete lehet a merevedési zavar?

A merevedési zavar kivizsgálása során, akár már a kikérdezésnél kiderülhet, hogy a páciensnek valamilyen alapbetegsége van, de ha az urológusban felmerül a gyanú, akár más szakorvosi vizsgálatot is ajánlhat a pontos diagnosztizálás végett. Leggyakrabban az alábbi betegségek és állapotok tünete lehet az erektilis diszfunkció:

- szívbetegségek,

- érszűkület,

- magas koleszterinszint,

- magas vérnyomás,

- cukorbetegség,

- elhízás,

- metabolikus szindróma (a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, a magas vércukorszint és a magas testzsírszázalék együttese),

- alvászavarok,

- bizonyos vényköteles gyógyszerek mellékhatása,

- dohányzás, alkohol, droghasználat,

- Parkinson-kór,

- sclerosis multiplex,

- alacsony tesztoszteronszint,

- medencét vagy gerincvelőt érintő sérülések, műtétek,

- prosztata megnagyobbodás vagy prosztatarák kezelésének mellékhatása,

- ritkább betegségek. (Ilyen lehet például a Peyronie-kór, azaz a pénisz görbülete, amit a hímvessző kötőszövetének megvastagodása okoz. A pénisz burka, rostos tokja hegesedni kezd, emiatt eltorzul, elferdül. Eleinte csak merevedéskor vehető észre, amikor azonban súlyosodik a betegség, a hímvessző súlyosan deformálódik, a páciens képtelenné válik a nemi aktusra.)