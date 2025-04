Minierdők nagy hatással — klímavédelem közösségi szinten

Rákosmente az élhetőbb, zöldebb városrészek példája – itt mutatkozik meg igazán, hogyan lehet kis lépésekkel is tenni a klímaváltozás hatásainak enyhítéséért. Az önkormányzat és a helyi közösségek összefogásával az elmúlt években számos környezetbarát fejlesztés valósult meg, közülük is kiemelkednek a Miyawaki-módszerrel létrehozott városi minierdők, amelyek kis területen is gyors, látványos és hosszú távú hatást képesek elérni.

Esőkert Rákosmentén.

Fotó: Horváth Péter / Greenfo

A Miyawaki-minierdők gyorsan fejlődő, sűrűn ültetett, kizárólag őshonos növényekből álló zöld szigetek, amelyek jelentősen javítják a mikroklímát a hősziget hatás csökkentésével, növelik a biodiverzitást, mivel életteret biztosítanak a beporzóknak és madaraknak és segítik a csapadékvíz természetes elvezetését a városi környezetben. Egy-egy ilyen kiserdő nemcsak árnyékot és oxigént ad, hanem konkrét, megvalósítható válaszokat nyújt a klímaválságra és a környék közösségi terei is új funkcióval bővültek általuk. A Miyawaki-módszer, amelyet Akira Miyawaki japán ökológus fejlesztett ki az 1970-es években, egy olyan erdőtelepítési technika, amely gyors növekedésű, sűrű és biodiverz natív erdők létrehozását célozza meg. Ez a módszer világszerte egyre népszerűbbé vált, különösen városi területeken, ahol korlátozott a rendelkezésre álló zöldfelület.

Akár tízszer gyorsabban növekedhetnek, mint a hagyományos erdők, és 30-szor sűrűbbek lehetnek. Míg egy természetes erdő kialakulása 200 évet is igénybe vehet, addig az ezzel a módszerrel létrehozott erdők 20-30 év alatt érett ökoszisztémává fejlődhetnek.

Ezek az erdők akár 18-szor több biodiverzitást is támogathatnak, mint a hagyományos ültetvények, mivel a natív fajok sűrű és változatos ültetése elősegíti a különböző növény- és állatfajok megtelepedését.

További előnyük, hogy akár 40-szer több szén-dioxidot is képesek megkötni, mint a monokultúrás ültetvények, hozzájárulva ezzel a klímaváltozás elleni küzdelemhez. Tanulmányok szerint a Miyawaki-erdők telepítését követően öt éven belül a talaj szerves szén tartalma 30%-kal növekedhet, ami a talaj termékenységének és egészségének javulását jelzi. A megfelelően karbantartott erdők esetében a túlélési arány gyakran meghaladja a 90%-ot, ami azt jelzi, hogy ez a módszer hatékonyan támogatja a növények megtelepedését és növekedését.