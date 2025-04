Ne együnk műanyagot! - láthatatlan veszély a tányérunkon

A szakértő szerint remek példa a műanyag edények lecserélése üvegre. A plasztikból készült ételes dobozokból ugyanis könnyebben jutnak mikroműanyagok a szervezetbe, nem beszélve a rövidebb élettartamukról, ami a Földet is jelentősen terheli (például az említett vizsgálat Duna szennyezettségéről az eldobható csomagolások miatt). Ugyanilyen praktikus és könnyen kivitelezhető lépés az eldobható italos palackokat kulacsra vagy más, fenntarthatóbb anyagra cserélni.

Ha elkerülhetetlen a műanyag

Ha egy termék mindenképpen műanyag csomagolásban van, érdemes megnézni, hogy milyen típusú műanyagról van szó – ezt a csomagoláson található háromszög alakú jelzés mutatja. A számok segítenek abban, hogy elkerüljük a veszélyesebb anyagokat.

Ha 5-ös (PP) vagy 2-es (HDPE) számot látunk, az jó jel, mert ezek a műanyagok kevésbé hajlamosak káros anyagokat kibocsátani. Ezzel szemben a 3-as (PVC), 6-os (PS) és 7-es (egyéb) jelölésűeknél már érdemes óvatosnak lenni, mert ezekből könnyebben oldódhatnak ki egészségre káros anyagok, különösen hő hatására vagy hosszabb tárolás során. Egy gyors ellenőrzéssel tehát tehetünk az egészségünkért!

A környezet védelme sosem rossz döntés

„A mikroműanyagok ott vannak a tányérunkon, a poharunkban és sajnos egyre inkább bennünk is. A mindennapi döntéseinkkel sokat tehetünk azért, hogy kevesebb jusson belőlük a környezetünkbe és a szervezetünkbe. Ezért üveg csomagolásra cserélni a rendeléshez használt műanyag tárolókat, edényeket egy fenntarthatóbb jövőhöz és egészségtudatosabb életmódhoz vezethet” – mondja Kertész Éva Annamária.

A mikroplasztikok problémája tehát rámutat fenntarthatatlan fogyasztási magatartásra és egy olyan riasztó jövőképre, amit érdemes megelőzni. Szokásaink megváltoztatásával egy egészségesebb, tisztább környezetet is teremthetünk magunknak is és a következő generációk számára is.

(Forrás: Greenfo: https://greenfo.hu/)