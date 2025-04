A naptárreform, ami miatt Lengyelországban felkelés tört ki

Ugo Boncompagni néven, gazdag bolognai kereskedőcsaládban született 1502. január 7-én. Szülővárosának egyetemén tanult jogot, majd ott is lett professzor. Ekkoriban szabados, kicsapongó életet élt, egy törvénytelen fia is született. A jól képzett jogász majdnem negyvenévesen lépett egyházi szolgálatba, és egyre fontosabb tisztségeket töltött be a római Kúriában, részt vett az ellenreformáció kezdetét jelentő tridenti zsinat határozatainak megfogalmazásában. A naptárreform névadóját 1558-ban püspökké szentelték, 1565-ben bíboros lett, és még abban az évben a Szentszék spanyolországi követének nevezték ki. Madridi tartózkodása során elnyerte II. Fülöp spanyol király bizalmát, jelentős részben ennek is köszönhette, hogy 1572. május 1-jén őt választották meg a katolikus egyház fejének.

Naptárreform és XIII. Gergely pápa: a Szent Bertalan éji mészárlás

Bár XIII. Gergely hetvenévesen került Szent Péter trónjára, hatalmas energiával kezdett a katolikus egyház megújításának. A papi képzést segítő szemináriumokat, kollégiumokat – köztük a római Collegium Hungaricumot – alapított, bíborosi bizottságot állított fel a tengerentúli missziók irányítására. Támogatta a franciaországi hugenotta ellenes politikát, kísérletet tett a svédek rekatolizálására és Oroszország áttérítésére, támogatta az angolok ellen lázadó katolikus íreket, uralkodása alatt készült el Rómában a barokk mintaképének számító Il Gesu templom. 1582-ben ő alapította a Vatikáni Csillagvizsgálót, az egyik legrégebbi ma is működő obszervatóriumot a világon. A költséges intézkedések fedezetét adóemelések szolgálták, így 1585. április 10-én bekövetkezett halálakor forrongó Pápai Államot hagyott utódára.

Naptárreform: bizottságot alapítottak

XIII. Gergely legmaradandóbb tette a régóta vajúdó naptárreform végrehajtása. (2023-ban kisbolygót neveztek el róla.) A Julius Caesar által Krisztus előtt 46-ban bevezetett Julián-naptárnak ugyanis 11 perc eltérése volt a csillagászati évtől, ami akkor elhanyagolhatónak tűnt. A percek azonban minden 128. évben újabb és újabb nappá szaporodtak, a Nap járásától lemaradt kalendáriummal egyre nehezebbé vált a húsvét kiszámítása. A 325-ös niceai zsinat határozata szerint húsvétot a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap kell ünnepelni, a napéjegyenlőség napjának pedig március 21-ét jelölték meg. A húsvéti holdtölték idejét ezután ciklikus módszerrel számították ki, ám ez a hold valós fázisaihoz képest 300 évenként egy napot késett.

Ehhez járult, hogy a 325-ben még március 21-i napéjegyenlőség a Julián-naptár hibája miatt a XVI. század végén már március 11-ére esett, így szinte áttekinthetetlen zavar uralkodott a húsvét időpontja körül.

XIII. Gergely 1576-ban hívott össze bizottságot a naptárreform előkészítésére; a Luigi Giglio, humanista nevén Aloysius Lilius csillagász által kidolgozott tervezetet a következő évben terjesztették az egyházfő elé, majd azt később Christophorus Clavius jezsuita matematikus tudományos magyarázatokkal egészítette ki és végleges formába öntötte. A reform során az évből elvettek tíz napot, és szökőév (a szokásosnál egy nappal hosszabb) lett minden néggyel osztható év is, kivéve a százzal oszthatókat, viszont szökőévek maradtak a 400-zal osztható évek (így például a 2000-es év). A naptár hibája most már csak 3000 évenként egy nap, így legközelebb 4782-ben lesz szükség egy nap kihagyására.