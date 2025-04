Bolygógyilkos csillagról készített hihetetlen felvételt a NASA

Egy csillagászokból álló nemzetközi kutatócsoport több obszervatórium adatait elemezte: a Chandra űrtávcső segítségével a köd röntgentartományban kibocsátott fényét vizsgálták. Ezzel párhuzamosan a Hubble Űrtávcső nagy felbontású felvételeket készített a látható fény tartományában. Az Európai Déli Obszervatórium VISTA távcsöve infravörös méréseket végzett, míg végül – de nem utolsósorban – a GALEX űrtávcső az ultraibolya tartományban folytatott vizsgálatokat, teljessé téve a képet - írja a Live Science.

Nagyjából 5 milliárd év múlva Napunk kifogy az üzemanyagból, kitágul, és könnyen lehet, hogy elnyeli a Földet is. Egy csillag életének utolsó szakaszai lenyűgözően szépek lehetnek – ahogyan azt ez a Csiga-ködnek nevezett planetáris köd is gyönyörűen példázza.

Fotó: X-ray: NASA/CXC/SAO/Univ Mexico/S. Estrada-Dorado et al.; Ultraviolet: NASA/JPL; Optical: NASA/ESA/STScI (M. Meixner)/NRAO (T.A. Rector); Infrared: ESO/VISTA/J. Emerson; Image Processing: NASA/CXC/SAO/K. Arcand

Az így nyert információk megerősítették, hogy a körülbelül 650 fényévnyire található Csiga-köd egy haldokló, közepes tömegű csillag ledobott gázrétegeiből épül fel, amelyeket a központi régióban elhelyezkedő forró, fehér törpe sugárzása világít meg.

A köd belsejében található fehér törpe a csillagfejlődés utolsó, instabil szakaszának maradványa.

A kutatók eredményei szerint a gyakori röntgenkitörések – amelyek létezését már korábban is sejtették, ám eredetük nem volt teljesen világos – abból fakadnak, hogy a fehér törpe széttépett egy csillagnál kisebb tömegű égitestet (bolygót vagy barna törpét).

A feldarabolódott anyag idővel a fehér törpe felszínére hullott, és a becsapódáskor felszabaduló energia okozza a megfigyelt röntgenkitöréseket.

A kutatás eredményeit a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society című folyóiratban tették közzé.

Hasonló sors várhat a Naprendszerre

A Csiga-köd esete azért is különösen érdekes, mert előrevetíti, mi történhet a Naprendszer belső vidékein a Nap életciklusának későbbi szakaszaiban. Körülbelül 5 milliárd év múlva a Nap kimeríti hidrogénkészletét, vörös óriássá fúvódik, és várhatóan elnyeli a hozzá legközelebb keringő bolygókat, köztük a Földet is. Ezt követően fehér törpévé zsugorodik, és bár a részletekben lehetnek eltérések, a Csiga-köd belsejében megfigyelt „bolygófaló” jelenségekhez hasonló események játszódhatnak le a saját naprendszerünkben is.